Популярный музыкант впервые признался, что чуть не умер от коронавируса

Представитель известной группы ТИК Виктор Бронюк несколько месяцев назад переболел коронавирусом.

Виктор Бронюк (фото из открытых источников)

Певец боролся с тяжелой формой болезни, при этом у него были повреждены штаммом оба легких. Об этом он рассказал сам в программе "Випы и Топы".

По его словам, у него были повреждены штаммом два легких. Процент поражения был невелик, но художнику в это время было непросто дышать. Тогда он еще не знал, что инфицирован, потому выступал на концерте. В результате артист получил усложненный вариант болезни.

Солист группы все время пролежал в отделении реанимации и дышал, используя кислородную маску. Поэтому он отмечает обязательную вакцинацию и призывает людей сделать прививку, ведь это спасет их жизнь.

По его словам, если есть отличная возможность предупредить болезнь с помощью вакцинации, нужно сделать эту процедуру.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что в России известному музыканту выстрелили в лицо из пистолета. Как стало известно, инцидент произошел в Москве. Сообщается, что основатель коллектива "Ногу Свело!" Антон Якомульский прогуливался по улице со своей любимой и в какой-то момент на них напал незнакомец. По словам музыканта, муж начал приставать к его жене и ему пришлось вступиться за нее. Во время конфликта нападающий вытащил газовый пистолет и произвел выстрел в лицо своего оппонента. В результате происшествия Якомульский получил химический ожог глаз. Пострадавший находится в медицинском учреждении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

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