Популярный певец запретил одному из кандидатов в президенты США использовать его песни

Американский певец Эминем потребовал, чтобы один из потенциальных и скандальных кандидатов на президентский пост в Соединенных Штатах, это мультимиллионер Вивек Рамасвами, не использовал его песни в ходе собственной предвыборной кампании.

Эминем (фото из открытых источников)

Как сообщает The Telegraph , музыкальный лицензиар BMI, проводящий защиту авторских прав, в сообщении от 23 августа проинформировал Рамасвами, что теперь не будет лицензировать музыкальные композиции этого известного американского рэпера, чтобы в дальнейшем их использовать в предвыборных мероприятиях этого выдвиженца от Республиканской партии.

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"BMI получил сообщение от Маршалла Б. Метерза, III, более известного как Эминем. Он против использования кампанией Вивека Рамасвами музыкальных композиций Эминема и требует от BMI удалить все работы Эминема из соглашения", — написано в тексте письма.

Вместе с тем, по словам представителей, занимающихся предвыборной кампанией Рамасвами, они потребуют остановить использование музыкальных композиций упомянутого американского рэпера.

К слову, кандидат от республиканцев Рамасвами сейчас активно совершает пиар, используя треки Эминема. Видеоролик, на котором американский политик исполнил песню Эминема "Lose Yourself" во время ярмарки в штате Айова, уже стал вирусным в соцсетях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один кандидат в президенты США пообещал "отдать" России украинские территории. Один из претендентов на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что признает оккупированные территории Украины российскими, а также заблокирует путь Украины в НАТО в случае победы на выборах. Об этом представитель Республиканской партии написал в своей колонке.