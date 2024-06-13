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Популярный певец заявил, что не пользуется телефоном почти 10 лет

Эд Ширан отказался от мобильного телефона. Британский певец рассказал об альтернативе, используемой для общения.

сегодня, 13:33
Автор:
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Slava Kot
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Британский певец Эд Ширан рассказал, что отказался от мобильного телефона в 2015 году. По его словам, он терял связь с реальностью из-за постоянного общения со многими людьми по телефону.

Популярный певец заявил, что не пользуется телефоном почти 10 лет

Английский певец Эд Ширан. Фото из открытых источников

В эпизоде ток-шоу Therapuss ведущий Джейк Шейн планировал обменяться мобильными номерами с Эдом Шираном, однако британский певец ответил, что "не имеет номера", поэтому предоставил ему свою электронную почту.

33-летний певец рассказал, что с 15 лет имел один и тот же номер и накопил в телефоне более 10 тыс. контактов. По его словам, люди постоянно ему писали и он поддерживал контакт со многими.

"Я чувствую, что когда дело доходит до телефона, все ожидают, что вы ответите немедленно, и если вы не отвечаете, это невежливо. Иногда мы просто не успеваем ответить, но когда мы наконец отвечаем, другие тоже отвечают, и вдруг мы принимаем участие в примерно 40 диалогах одновременно", – говорит Ширан.

Певец объяснил, что тратил много времени на общение по телефону, поэтому решил от него избавиться в 2015 году и с тех пор не использует мобильное устройство, которое заменил на iPad.

"Я просто терял связь с реальностью, поэтому избавился от своего телефона, купил iPad и перенес все общение на электронную почту, где я отвечаю раз в неделю", — рассказал Эд Ширан.

Эд Ширан – английский певец, автор песен и гитарист. В 2017 году вышла его песня Shape of You, которая долгое время находилась в топе самых популярных видео на YouTube. По состоянию на ноябрь 2024 эта песня имеет более 6 млрд просмотров. В 2022 году Эд Ширан записал песню 2step с украинской группой "Антитела".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался, что не пользуется мобильным телефоном.

Также "Комментарии" писали о 10 самых дорогих телефонах в мире.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hB0dalrFBFk&ab_channel=JakeShane
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