Популярный рэпер хочет вставить себе в лоб бриллиант (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Популярный 26-летний рэп-исполнитель Lil Uzi Vert шокировал фанатов неожиданным решением — он хочет имплантировать себе в лоб розовый бриллиант, стоимостью 24 миллиона долларов.
рэпер Lil Uzi Vert (фото из открытых источников)
В социальной сети Twitter он рассказал, что копил на редкую драгоценность больше трех лет, с тех самых пор, как впервые увидел бриллиант необычного цвета. С камнем, который весит 10 каратов и стоит около 24 миллиона долларов рэп-исполнитель не собирается расставаться и принял решение имплантировать его себе в лоб.
Саймир Вудс (настоящее имя рэпера — прим. авт.) отметил, что редкий бриллиант стоит намного дороже, чем все его имущество, включая элитные автомобили и апартаменты.
Известно, что рэпер настроен решительно, он даже нашел человека, который займется имплантацией бриллианта в его лоб.
Отметим, что Lil Uzi Vert — американский исполнитель, получивший признание после выпуска своего дебютного сингла "Money Longer" и нескольких микстейпов. В начале 2019 года он заявил, что собирается уйти из музыки и что уже удалил все неизданные с 2013 года треки. Однако уже в апреле выпустил новый материал. 23 апреля вышел клип "That’s A Rack".
I’m so natural pic.twitter.com/dyxevh0jKD— Uzi London ® (@LILUZIVERT) January 30, 2021
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 32-летний мужчина Энтони Лоффредо из Франции настолько увлекся своим перевоплощением, что сейчас выглядит как "черный инопланетянин".
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