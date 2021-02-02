Популярный рэпер хочет вставить себе в лоб бриллиант (ФОТО)

Популярный 26-летний рэп-исполнитель Lil Uzi Vert шокировал фанатов неожиданным решением — он хочет имплантировать себе в лоб розовый бриллиант, стоимостью 24 миллиона долларов.

рэпер Lil Uzi Vert (фото из открытых источников)

В социальной сети Twitter он рассказал, что копил на редкую драгоценность больше трех лет, с тех самых пор, как впервые увидел бриллиант необычного цвета. С камнем, который весит 10 каратов и стоит около 24 миллиона долларов рэп-исполнитель не собирается расставаться и принял решение имплантировать его себе в лоб.

Саймир Вудс (настоящее имя рэпера — прим. авт.) отметил, что редкий бриллиант стоит намного дороже, чем все его имущество, включая элитные автомобили и апартаменты.

"Я уже много лет плачу за этот розовый бриллиант. Он стоит так дорого, что я плачу за него с 2017 года. Даже мой Bugatti не сможет покрыть цену бриллианта, а также все остальные мои машины и дом", — подчеркнул знаменитость.

Известно, что рэпер настроен решительно, он даже нашел человека, который займется имплантацией бриллианта в его лоб.

Отметим, что Lil Uzi Vert — американский исполнитель, получивший признание после выпуска своего дебютного сингла "Money Longer" и нескольких микстейпов. В начале 2019 года он заявил, что собирается уйти из музыки и что уже удалил все неизданные с 2013 года треки. Однако уже в апреле выпустил новый материал. 23 апреля вышел клип "That’s A Rack".

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