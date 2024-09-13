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Популярный русский телеведущий назвал свой главный страх

Владимир Познер боится ослепнуть в свои 90 лет.

сегодня, 22:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российский ведущий и журналист Владимир Познер в свои 90 лет поделился своими страхами в интервью для российского журнала Forbes. Он признался, что больше всего боится ослепнуть и потерять рассудок. Познер отметил, что ему сложно представить свою жизнь в темноте, и он не хотел бы жить, не осознавая своего безумия, находясь под наблюдением и считая себя нормальным, в то время как другие сочтут его безумным.

Популярный русский телеведущий назвал свой главный страх

Владимир Познер (фото из открытых источников)

Ведущий также отметил, что хотя он дважды боролся с раком, этот страх его не беспокоит так, как другие. Среди других страхов Познера — страх перед акулами, по его словам, присутствовавший у него всегда, независимо от возраста.

"Я боюсь ослепнуть, я не представляю, как я буду жить в мире слепым. Я боюсь сойти с ума, не зная, что я сошел с ума: меня куда-то уведут и замкнут. вот этого я боюсь, есть такой страх. У меня был рак дважды: не боюсь, и боялся давно — не потому, что мне 90 лет, а меня это давно пугало. от возраста", — говорит он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у популярного российского журналиста диагностировали тяжелую болезнь . Пропагандистские СМИ сообщили, что известный российский ведущий и журналист Владимир Познер госпитализирован с диагнозом рак, в частности злокачественную эпителиому кожи. Согласно данным ресурса "Стархит", 90-летний телеведущий уже начал проходить процедуру химиотерапии. Однако жена Познера опровергла эту информацию, назвав новость о тяжелом недуге своего мужа ложью.
Стоит отметить, что Владимир Познер уже дважды боролся с раком — простаты и кишечника, и сейчас находится в ремиссии.





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