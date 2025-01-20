Юрий Николаев, популярный российский телеведущий, испытывает серьезные проблемы со здоровьем после того, как сломал бедро. По сообщениям российских пропагандистских каналов, у 76-летнего шоумена начались провалы в памяти. Он стал забывать свое имя, родных и место, где находится. Эти симптомы осложнили его лечение после операции и перевели в реабилитационный центр.

Юрий Николаев (фото из открытых источников)

Врачи отметили, что память Николаева не стабильна: утром он может помнить все, а уже вечером забывает, где находится, кто его окружает, и даже пытается выйти из палаты. Специалисты работают над тем, чтобы помочь ему восстановить способность самостоятельно передвигаться после травмы.

Это серьезная медицинская проблема для Николаева, и врачи продолжают следить за его состоянием.

"Его лечение осложняется провалами в памяти, врачи заметили, что утром ведущий всех помнит, а уже к вечеру может забыть, где находится, кто его окружает, и попытаться выйти из палаты", — пишет канал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный российский телеведущий назвал свой главный страх . Российский ведущий и журналист Владимир Познер в свои 90 лет поделился своими страхами в интервью для российского журнала Forbes. Он признался, что больше всего боится ослепнуть и потерять рассудок. Познер отметил, что ему сложно представить свою жизнь в темноте, и он не хотел бы жить, не осознавая своего безумия, находясь под наблюдением и считая себя нормальным, в то время как другие сочтут его безумным.

Ведущий также отметил, что хотя он дважды боролся с раком, этот страх его не беспокоит так, как другие. Среди других страхов Познера — страх перед акулами, по его словам, присутствовавший у него всегда, независимо от возраста.



