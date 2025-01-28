Популярный украинский музыкант вступил в ряды ВСУ

Украинский музыкант, вокалист блэк-метал группы "Заводь" и автор музыкального блога "Об этом" Дмитрий Самсонов присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. В настоящее время он готовится к прохождению учебы.

Дмитрий Самсонов (фото из открытых источников)

С начала полномасштабного вторжения музыкант активно занимался волонтерской деятельностью, помогая украинским защитникам. Теперь он принял решение лично встать на защиту страны.

"Пишу это чисто для канала, не распространяя в соцсетях. Я присоединился к рядам ВСУ и имею супер ограниченное время, чтобы докупить все необходимое перед стартом учений", – сообщил Самсонов в своем Telegram-канале, отметив также о сборе средств на экипировку.

Это уже третий участник группы "Заводь", вступившей в Сил обороны Украины. В мае 2024 года в ряды ВСУ присоединился соучредитель и бас-гитарист коллектива Влад. А в ноябре того же года на странице группы в Instagram появилось сообщение о гибели их барабанщика на фронте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный актер ответил, почему он не ушел на фронт . Актер Тарас Цымбалюк, известный по сериалу "Крипосна", прокомментировал критику, которую получает из-за того, что не воюет на фронте в составе Сил обороны Украины, несмотря на полученную повестку. Во время подкаста с блоггером Алиной Шаманской он отметил, что действительно сталкивается с немалым количеством критики в свой адрес, однако уже не обращает на это внимания.

Цымбалюк подчеркнул, что занимается сбором средств для военных, закрывает благотворительное собрание и выступает вместе с театральной труппой, чтобы отвлечь людей от ужасных реалий войны. Он привел пример, когда труппа приехала со спектаклем в Днепр, где недавно прошли прилеты. Местные жители поблагодарили их за то, что приехали с постановкой Кайдашева семья, которая помогла людям перезагрузиться и посмеяться, несмотря на сложные обстоятельства. Цымбалюк подчеркнул, что все заработанные средства от выступлений передаются военным.