Популярный украинский певец выступит на Бали для россиян

По информации обозревателя украинского шоу-бизнеса и сплетника Богдана Беспалова, исполнитель Иван Дорн будет выступать на Бали в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января.

Иван Дорн (фото из открытых источников)

Но здесь раскрывается один аспект. Как утверждает Беспалов, на корпоративной вечеринке будут присутствовать жители РФ. Они уже запустили рекламу с предстоящим выступлением Дорна в сети.

Блогер продолжил, что Иван Дорн не живет в Украине, певец не понимает реальность того, чем живет страна и не вникает в те или иные темы, важные для жителей Украины.

"Убежавший Иван Дорн отмалчивался, а потом появился и выпустил какую-то украинскую песню, все-таки едет выступать для "хороших россиян". И не только на Бали. Вспомним 2014 год, когда началась война и все говорили: "Это где-то там, это не с нами", артисты закрыли глаза на все происходящее и говорили, что это политика и не нужно их вмешивать. А сейчас, во время полномасштабного вторжения, когда по нам выпускают ракеты и каждый день гибнут люди, Ваня Дорн поедет выступать для россиян", — говорит Беспалов на собственном YouTube-канале.

Он предполагает, что в голове Дорна ситуация совсем в другом виде: не Россия напала на Украину, а Путин.

"Это самая страшная формулировка, потому что здесь тонкая грань", — добавляет Беспалов.

В частности, в феврале прошлого года Иван Дорн осудил вторжение РФ в Украину, после чего попал в список певцов, которым запретили концертную деятельность в стране-агрессоре.

После этого певец сказал, что прекращает работу с российскими исполнителями и брендами, лейбл Дорна Masterskaya закрыл музыкальный каталог для России и Беларуси.

Также Иван Дорн не стал представлять новый русскоязычный альбом "Dorndom".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странского певца показал роскошную жизнь за границей и спел по-русски