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Популярный украинский певец выступит на Бали для россиян

По словам Беспалова, Дорн до сих пор не понимает, что происходит в Украине.

сегодня, 23:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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По информации обозревателя украинского шоу-бизнеса и сплетника Богдана Беспалова, исполнитель Иван Дорн будет выступать на Бали в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января.

Популярный украинский певец выступит на Бали для россиян

Иван Дорн (фото из открытых источников)

Но здесь раскрывается один аспект. Как утверждает Беспалов, на корпоративной вечеринке будут присутствовать жители РФ. Они уже запустили рекламу с предстоящим выступлением Дорна в сети.


Блогер продолжил, что Иван Дорн не живет в Украине, певец не понимает реальность того, чем живет страна и не вникает в те или иные темы, важные для жителей Украины.

"Убежавший Иван Дорн отмалчивался, а потом появился и выпустил какую-то украинскую песню, все-таки едет выступать для "хороших россиян". И не только на Бали. Вспомним 2014 год, когда началась война и все говорили: "Это где-то там, это не с нами", артисты закрыли глаза на все происходящее и говорили, что это политика и не нужно их вмешивать. А сейчас, во время полномасштабного вторжения, когда по нам выпускают ракеты и каждый день гибнут люди, Ваня Дорн поедет выступать для россиян", — говорит Беспалов на собственном YouTube-канале.

Он предполагает, что в голове Дорна ситуация совсем в другом виде: не Россия напала на Украину, а Путин.

"Это самая страшная формулировка, потому что здесь тонкая грань", — добавляет Беспалов.

В частности, в феврале прошлого года Иван Дорн осудил вторжение РФ в Украину, после чего попал в список певцов, которым запретили концертную деятельность в стране-агрессоре.

После этого певец сказал, что прекращает работу с российскими исполнителями и брендами, лейбл Дорна Masterskaya закрыл музыкальный каталог для России и Беларуси.

Также Иван Дорн не стал представлять новый русскоязычный альбом "Dorndom".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странского певца показал роскошную жизнь за границей и спел по-русски



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Источник: https://youtu.be/PmKsqvw-o1w
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