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Поражено 65% легких: ведущую программы "Давай поженимся" госпитализировали в больницу

По информации, состояние госпитализированной Ларисы Гузеевой ухудшилось

8 октября 2021, 23:20
Автор:

Лиля Воробьева

Российская актриса и звездная телеведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева в сентябре поехала отдыхать в Крым. Но в СМИ появилось сообщение о том, что артистку госпитализировали.

Поражено 65% легких: ведущую программы "Давай поженимся" госпитализировали в больницу

Лариса Гузеева борется с СOVID-19 (фото из открытых источников)

Информация подтвердилась. Звезда находится на лечении в Московском медицинском учреждении на Коммунарке. Компьютерная томография и сданный тест подтвердили в нее коронавирусную болезнь. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

По его информации, у 62-летней звезды российского телевидения обнаружили воспаление и активизировался процесс первоначального повреждения почек.

Сначала легкие были поражены немного, только на 7 процентов. Но сейчас в течении болезни отрицательная динамика. Органы дыхания больной поражённые на 65 процентов.

Врачи рекомендуют известной пациентке биологически активную терапию с целью снижения иммунного ответа организма на инфекцию. И надеются, что болезнь удастся победить.

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" перевели в реанимацию . Самочувствие известного кинохудожника и народного артиста Российской Федерации Валерия Гаркалина, который заболел ковидом и находится в медицинском учреждении на лечении, внезапно ухудшилось. Как утверждается в опубликованном информации, у актера резко понизился уровень сатурации. Еще тяжелая стадия пневмонии. Вирусом уничтожено более 75 процентов органов дыхания, хотя в начале было 25-50 процентов. Он дышит с помощью кислорода под давлением, но несмотря на тяжелое состояние остается в сознании. Кинохудожника, которому исполнилось 67 лет, привезли на лечение 2 октября. Кроме приобретенного коронавируса, у российского артиста имеются хронические заболевания сердца.


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Источник: https://t.me/breakingmash/28266
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