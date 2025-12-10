Порноактриса Бонни Блу впервые высказалась после своего ареста: ей грозит 15 лет тюрьмы

Скандальная звезда контента для взрослых Бонни Блу впервые публично высказалась после резонансного ареста на Бали. 26-летнюю британку, настоящее имя которой Тиа Биллингер, задержали вместе с 17 мужчинами по подозрению в создании порнографических материалов, что строго запрещено по индонезийскому законодательству. В случае доказательства вины ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Порноактриса Бонни Блу. Фото из открытых источников

Бонни Блу прибыла в Индонезию на прошлой неделе вместе с фургоном BangBus (секс-бус), используя поездку для создания контента в рамках так называемой "недели школьной жизни". По данным местной полиции, актриса подыскивала туристов-мужчин, а также австралийских школьников, приехавших праздновать выпускной на Бали, предлагая им сниматься в эротических сценах на территории страны в ее фургоне.

Порноактриса Бонни Блу идет в иммиграционный офис в Джимбаране. Фото Daily Mail

В коротком видео, опубликованном после ареста и распространенном Daily Mail, Бонни Блу подтвердила, что ее тур на автобусе BangBus закончился после рейда полиции. Также скандальную звезду порно спросили, планирует ли она продолжать создавать откровенный контент на Бали.

"Подпишитесь, и вы узнаете", — сказала Бонни Блу.

На кадрах она заходит в иммиграционный офис в Джимбаране в сопровождении правоохранителей, сохраняя видимое спокойствие и улыбаясь журналистам. Однако на вопрос, планирует ли она вернуться домой в ближайшее время, актриса не ответила.

Порноактриса Бонни Блу в Индонезии. Фото Daily Mail

Во время обыска стражи порядка изъяли сам фургон, камеры, презервативы, медикаменты сексуального назначения и электронные носители с материалами. Все задержанные находятся под стражей. Полиция отмечает, что съемка порно считается серьезным преступлением в Индонезии, где действуют жесткие законы о морали и поведении в публичном пространстве.

Скандалы вокруг Бонни Блу не в первый раз выходят за пределы Британии. В прошлом году ей запретили въезд в Австралию после планов снимать контент с молодыми выпускниками школ. Однако ныне актриса оказалась перед угрозой более серьезных последствий, ведь в случае обвинительного приговора индонезийский суд может назначить Бонни Блу 15 лет заключения и штраф до 541 тысячи долларов.

