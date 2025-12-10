Порноакторка Бонні Блу вперше висловилася після свого арешту: їй загрожує 15 років в'язниці

Скандальна зірка контенту для дорослих Бонні Блу вперше публічно висловилася після резонансного арешту на Балі. 26-річну британку, справжнє ім’я якої Тіа Біллінгер, затримали разом із 17 чоловіками за підозрою у створенні порнографічних матеріалів, що суворо заборонено за індонезійським законодавством. У разі доведення вини їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Порноакторка Бонні Блу. Фото з відкритих джерел

Бонні Блу прибула до Індонезії минулого тижня разом фургоном BangBus (сексбус), використовуючи поїздку для створення контенту в рамках так званого "тижня шкільного життя". За даними місцевої поліції, акторка підшукувала туристів-чоловіків, а також австралійських школярів, які приїхали святкувати випускний на Балі, пропонуючи їм зніматися в еротичних сценах на території країни у її фургоні.

Порноакторка Бонні Блу прямує до імміграційного офісу в Джимбарані. Фото Daily Mail

У короткому відео, опублікованому після арешту й поширеному Daily Mail, Бонні Блу підтвердила, що її тур на автобусі BangBus закінчився після рейду поліції. Також скандальну зірку порно запитали, чи планує вона продовжувати створювати відвертий контент на Балі.

"Підпишіться, і ви дізнаєтесь", — сказала Бонні Блу.

На кадрах вона заходить до імміграційного офісу в Джимбарані в супроводі правоохоронців, зберігаючи видиму спокійність і посміхаючись журналістам. Проте на запитання, чи планує вона повернутися додому найближчим часом, акторка не відповіла.

Порноакторка Бонні Блу в Індонезії. Фото Daily Mail

Під час обшуку правоохоронці вилучили сам фургон, камери, презервативи, медикаменти сексуального призначення та електронні носії з матеріалами. Усі затримані перебувають під вартою. Поліція наголошує, що зйомка порно вважається серйозним злочином в Індонезії, де діють жорсткі закони щодо моралі та поведінки в публічному просторі.

Скандали навколо Бонні Блу не вперше виходять за межі Британії. Торік їй заборонили в’їзд до Австралії після планів знімати контент із молодими випускниками шкіл. Однак, нині акторка опинилася перед загрозою набагато серйозніших наслідків, адже у разі обвинувального вироку індонезійський суд може призначити Бонні Блу 15 років ув’язнення та штраф до 541 тисячу доларів.

