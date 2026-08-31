Порноактриса Бонни Блу родила ребенка: показала фото из больницы (ФОТО)

Британская звезда контента для взрослых Бонни Блу, настоящее имя которой Тиа Биллингер, заявила о рождении первого ребенка. По словам женщины, она стала матерью мальчика, которого в шутку назвала Мини Блу.

Порноактриса Бонни Блу. Фото из открытых источников

О рождении ребенка Бонни Блу сообщила в соцсетях. Она рассказала, что перенесла кесарево сечение и чувствует себя хорошо. По ее словам, новорожденный тоже здоров.

"Я родила ребенка. У меня все хорошо. Мне сделали кесарево сечение, и ребенок супер-супер здоров. Я пойду домой позже. Было больно, но не так сильно, как я думала. Однако, когда меня сегодня утром стошнило, у меня было настоящее ощущение, будто мне разорвали швы", — сказала Бонни Блу.

Биллингер опубликовала видео и фотографию из больницы в Лондоне, на которой показала себя после родов с младенцем. Лицо ребенка на снимках скрыто.

Бонни Блу родила ребенка. Фото из соцсетей

Особое внимание пользователей привлекло место, где, по словам Бонни Блу, произошли роды. Речь идет о крыле Линдо больницы Святой Марии в Лондоне. Это известное родильное отделение, где рожали дети членов британской королевской семьи, в том числе принц Уильям и его дети из Кейт Миддлтон.

Представитель Бонни Блу также подтвердил СМИ, что она хорошо чувствует себя после родов.

Заявление о рождении ребенка привлекло значительное внимание из-за предыдущей деятельности Биллингера. Она получила популярность благодаря провокационным акциям и публичным заявлениям, неоднократно попадавшим в медиа, среди них секс с 1057 мужчинами за 12 часов, а также незащищенный секс примерно с 400 мужчинами в феврале этого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что порноактриса Бонни Блу вляпалась в скандал из-за своей беременности после секс-марафона.