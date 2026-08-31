Порноакторка Бонні Блу народила дитину: показала фото з лікарні (ФОТО)

Британська зірка контенту для дорослих Бонні Блу, справжнє ім’я якої Тіа Біллінгер, заявила про народження першої дитини. За словами жінки, вона стала матір’ю хлопчика, якого жартома назвала Міні Блу.

Порноакторка Бонні Блу. Фото з відкритих джерел

Про народження дитини Бонні Блу повідомила у соцмережах. Вона розповіла, що перенесла кесарів розтин і наразі почувається добре. За її словами, новонароджений також здоровий.

"Я народила дитину. У мене все добре. Мені зробили кесарів розтин, і дитина супер-супер здорова. Я піду додому пізніше. Було боляче, але не так сильно, як я думала. Однак, коли мене сьогодні вранці знудило, у мене було справжнє відчуття, ніби мені розірвали шви", — сказала Бонні Блу.

Біллінгер опублікувала відео та фотографію з лікарні у Лондоні, на яких показала себе після пологів з немовлям. Обличчя дитини на знімках приховане.

Бонні Блу народила дитину. Фото з соцмереж

Особливу увагу користувачів привернуло місце, де, за словами Бонні Блу, відбулися пологи. Йдеться про крило Ліндо лікарні Святої Марії в Лондоні. Це відоме пологове відділення, де народжували діти членів британської королівської родини, зокрема принц Вільям та його діти з Кейт Міддлтон.

Представник Бонні Блу також підтвердив ЗМІ, що вона добре почувається після пологів.

Заява про народження дитини привернула значну увагу через попередню діяльність Біллінгер. Вона здобула популярність завдяки провокаційним акціям і публічним заявам, які неодноразово потрапляли у медіа, серед них секс з 1057 чоловіками за 12 годин, а також незахищений секс приблизно з 400 чоловіками у лютому цього року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що порноакторка Бонні Блу вляпалася в скандал через свою вагітність після секс-марафону.