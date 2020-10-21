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Портрет всей семьи: жена известного телеведущего сделала новое тату

Как выяснилось, эскиз нарисовала их дочь Валерия

сегодня, 19:33
Автор:

Любовь Блажко

Александр Педан своей странице в социальных сетях опубликовал фотографию с татуировкой своей любимой. Она решилась на довольно смелый шаг: набила портрет своей семьи, передает издание lux.

Портрет всей семьи: жена известного телеведущего сделала новое тату

Александр Педан с женой. Фото: lux.fm

Известно, что эскизом будущей татуировки занималась их дочь Валерия. На портрете можно увидеть всех четырех: Инну, Сашу и двоих детей. Работа вышла весьма необычной, но креативной. Она больше напоминает милый и детский рисунок, правда?


Ранее в своем Instagram телеведущий поздравил свою вторую половинку с 17 годовщиной свадьбы: 

"Как так быстро пролетело время? Когда понимаю, что мы реально 17 лет вместе, сам в шоке. И думаю, что Инна тоже. Мы переживаем очень прикольные времена, когда полностью понимаем и поддерживаем друг друга", — признался Педан. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Сергей Притула вспомнил, каким был путь к славе. Приезда популярного комика ждут поклонники многих украинских городов, чтобы услышать свежие и качественные шутки. Но так было далеко не всегда. В одном из своих интервью он рассказал, как ему приходилось выступать перед несколькими зрителями в зале.


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