Портрет всей семьи: жена известного телеведущего сделала новое тату

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Любовь Блажко
Александр Педан своей странице в социальных сетях опубликовал фотографию с татуировкой своей любимой. Она решилась на довольно смелый шаг: набила портрет своей семьи, передает издание lux.
Александр Педан с женой. Фото: lux.fm
Известно, что эскизом будущей татуировки занималась их дочь Валерия. На портрете можно увидеть всех четырех: Инну, Сашу и двоих детей. Работа вышла весьма необычной, но креативной. Она больше напоминает милый и детский рисунок, правда?
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