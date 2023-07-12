Поругались из-за войны: российскую актрису избил бойфренд из Украины (ФОТО)

По словам российской актрисы Екатерины Виноградовой, игравшей в сериале "Интерны", ее избил бойфренд. По информации российских СМИ, она встречалась с 44-летним киевлянином почти год, вместе они побывали на Бали.

Екатерина Виноградова (фото из открытых источников)

Все произошло в день рождения Виноградовой. Звезда организовала вечеринку, позвала своих друзей. Праздновали в коттедже друга актрисы, тоже прилетевшей на остров из России. В разгар празднования ее избранник куда-то девался.

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Бойфренд Екатерины пошел на виллу, которую они вместе арендовали. Виноградова говорит, что он заподозрил звезду в измене. В доме устроил погром, потому что там убедился в подозрениях. Как только Виноградова вернулась на виллу, влюбленные стали ссориться.

Теперь Виноградова рассказывает, что сожитель ее сильно побил. Она будто проснулась и увидела, что лежит в луже крови. Она вышла у Stories и обнародовала синяки на лице. Теперь говорит, что киевлянин был в "пьяных галлюцинациях".

Вместе с тем подруги актрисы прокомментировали ситуацию. Они говорят, что она сильно ссорилась с бойфрендом-украинцем, причина – война и политика. Как говорят подруги, между ними часто были скандалы.

Звезде 32 года. Она снималась в известных сериалах, таких как "Интерны", "Предательства" и другие. Теперь Екатерина Виноградова проживает на Бали и говорит о себе, что она "психолог, вдохновитель и проводник".





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кторка из сериала о Мухтаре заявила, что украинцы ее предали. Киноактриса Оксана Сташенко запомнилась украинцам, потому что играла роли во многих сериалах и фильмах, таких как "Возвращение Мухтара". Как информируют российские издания, россиянка поддерживает кровавую войну на территории нашей страны, и заявляет, что украинские актеры вроде бы ее предали.