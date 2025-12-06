logo

BTC/USD

89603

ETH/USD

3031.9

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона «После похорон — повестка»: священнику-блогеру Алексею Филюку вручили вызов в военкомат прямо на площади
commentss НОВОСТИ Все новости

«После похорон — повестка»: священнику-блогеру Алексею Филюку вручили вызов в военкомат прямо на площади

Известный священник из Лановцев говорит, что не боится идти в армию, но признает, что день выдался тяжелым: и повестка, и украденная посылка.

6 декабря 2025, 14:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Тернопольской области — очередной резонанс. Священнику из Лановцев, отцу Алексею Филюку, активно ведущему соцсети и делящемуся видео с похорон погибших Героев, вручили повестку. Примечательно, что это произошло прямо на площади после отпевания погибшего защитника Украины.

«После похорон — повестка»: священнику-блогеру Алексею Филюку вручили вызов в военкомат прямо на площади

Священник Алексей Филюк сообщил о повестке после похорон воина

О случившемся отец рассказал сам — на своей странице в Facebook. В коротком, но эмоциональном видео он говорит:
— У меня есть повестка в армию. Все, прощайте, дорогая семья, иду защищать Украину.

Видео быстро набрало тысячи просмотров, а в комментариях волна поддержки. Кое-кто, напротив, злорадно намекал, что блогеру "пора показать пример".

Филюк также добавил, что этот день стал для него символическим и трудным: "Похоронили воина на площади, а после похорон мне вручили повестку. Хейтеры, радуйтесь! Посылку украли, повестку получил. Такой день, пусть Бог защищает".

В заключение священник благословил всех на мир, покой и пожелал, чтобы таких дней, как у него, было как можно меньше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что мужчины в возрасте от 50 лет и старше в большинстве своем не вовлекаются в штурмовые подразделения, однако могут проходить службу в частях обеспечения и других тыловых структурах. А мужчины, старше 60 лет воевать не обязаны, только на добровольных началах, или если являются представителями высшего офицерского состава.

Что касается обязательной мобилизации женщин, то эта тема снова активно обсуждается, сообщают "Комментарии", однако сегодня в ней нет нужды. Стали известны позиции представителей Офиса президента и Вооруженных сил по поводу очередной волны дискуссий о возможной принудительной мобилизации женщин. По их словам, никаких оснований для обязательного призыва нет, а служба украинок остается преимущественно добровольной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости