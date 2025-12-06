«Після похорону — повістка»: священнику-блогеру Олексію Філюку вручили виклик до військкомату прямо на площі

На Тернопільщині — черговий резонанс. Священнику з Ланівців, отцю Олексію Філюку, який активно веде соцмережі та ділиться відео з похоронів загиблих Героїв, вручили повістку. Примітно, що це сталося просто на площі після відспівування загиблого захисника України.

Священник Олексій Філюк повідомив про вручення повістки після похорону воїна

Про подію отець розповів сам — на своїй сторінці у Facebook. У короткому, але емоційному відео він каже:

— Маю повістку до війська. Всьо, прощайте, дорога родино, йду боронити Україну.

Відео швидко набрало тисячі переглядів, а в коментарях — хвиля підтримки. Дехто ж, навпаки, злорадно натякав, що блогеру "час показати приклад".

Філюк також додав, що цей день став для нього символічним і важким: "Похоронили воїна на площі, а після похорону мені вручили повістку. Хейтери, тіштеся! Посилку вкрали, повістку отримав. Такий день, нехай Бог боронить".

На завершення священник благословив усіх на мир, спокій і побажав, щоби таких днів, як у нього, було якнайменше.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що чоловіки віком від 50 років і старші здебільшого не залучаються до штурмових підрозділів, однак можуть проходити службу в частинах забезпечення та інших тилових структурах. А чоловіки, старші 60 років воювати не зобов'язані, тільки на добровільних засадах, або якщоє представниками вищого офіцерського складу.

Щодо обов’язкової мобілізації жінок, то ця тема знову активно обговорюється, повідомляють "Коментарі", однак сьогодні в ній нема потреби. Стали відомі позиції представників Офісу президента та Збройних сил щодо чергової хвилі дискусій про можливу примусову мобілізацію жінок. За їхніми словами, наразі жодних підстав для обов’язкового призову немає, а служба українок залишається переважно добровільною.