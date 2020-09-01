После продолжительной болезни скончался артист Борис Клюев, известный своей ролью в сериале «Воронины»

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Дмитрий Симоненко
Российский актер театра и кино, народный артист России
Борис Клюев умер сегодня на 77-м году жизни. Об этом сообщает "Интерфакс" со
ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.
"Борис Владимирович скончался, мы узнали об этом
пару минут назад", - сообщила Михайлова.
Фото: Владимир Федоренко, источник: РИА Новости
Известно, что в 2018 году Клюеву диагностировали
онкологическое заболевание, с которой он сражался на протяжение двух лет.
Борис Клюев родился в1944 году в Москве. Учась на
четвёртом курсе в Театральном училище им. Щепкина, стал подрабатывать в
массовках спектаклей Малого театра, куда и получил приглашение после окончания
училища. В Малом театре актер проработал всю жизнь. Клюев, актер театра и кино
сыграл более ста ролей. Известность к нему пришла в 1984 году после исполнения роли
шпиона в фильме "ТАСС уполномочен заявить…" Также Клюев известен по фильмам "Михайло
Ломоносов", "Д’Артаньян
и три мушкетера", в "Приключениях Шерлока Холмса".
Современный зритель знает Клюева по его роли Николая
Петровича в юмористическом сериале "Воронины".
Ранее "Комментарии" писали о том, что голливудский
актер написал книгу для своей дочери.
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