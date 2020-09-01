После продолжительной болезни скончался артист Борис Клюев, известный своей ролью в сериале «Воронины»

Российский актер театра и кино, народный артист России Борис Клюев умер сегодня на 77-м году жизни. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

"Борис Владимирович скончался, мы узнали об этом пару минут назад", - сообщила Михайлова.

Фото: Владимир Федоренко, источник: РИА Новости

Известно, что в 2018 году Клюеву диагностировали онкологическое заболевание, с которой он сражался на протяжение двух лет.

Борис Клюев родился в1944 году в Москве. Учась на четвёртом курсе в Театральном училище им. Щепкина, стал подрабатывать в массовках спектаклей Малого театра, куда и получил приглашение после окончания училища. В Малом театре актер проработал всю жизнь. Клюев, актер театра и кино сыграл более ста ролей. Известность к нему пришла в 1984 году после исполнения роли шпиона в фильме "ТАСС уполномочен заявить…" Также Клюев известен по фильмам "Михайло Ломоносов", "Д’Артаньян и три мушкетера", в "Приключениях Шерлока Холмса".

Современный зритель знает Клюева по его роли Николая Петровича в юмористическом сериале "Воронины".

Ранее "Комментарии" писали о том, что голливудский актер написал книгу для своей дочери.

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