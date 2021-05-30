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После страшной аварии скончался 19-летний гонщик Moto3

19-летний швейцарский мотогонщик Джейсон Дюпаскье скончался в Италии после страшной аварии

сегодня, 16:05
Автор:

Светлана Шкурупий

На 20-м году жизни перестало биться сердце швейцарского мотогонщика Джейсона Дюпаскье, который выступал за команду Saxon Carxpert PrustelGP. 

После страшной аварии скончался 19-летний гонщик Moto3

Джейсон Дюпаскье (фото из открытых источников)

Трагическую новость сообщили представители MotoGP на своей официальной странице в Twitter: "Мы с глубокой грустью сообщаем о потере Джейсона Дюпаскье. От имени всей семьи. Мы выражаем соболезнования его команде, семье и близким. Тебя будет очень не хватать, Джейсон", — говорится в тексте сообщения. 

Известно, что молодой мотогонщик скончался в одном из медицинских учреждений Флоренции, куда был доставлен в очень тяжелом состоянии после аварии, случившейся на чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Гран-при. Джейсон Дюпаскье на одном из поворотов упал со своего мотоцикла и попал под колеса своего соперника. Мотогонщику требовалась срочная неврологическая операция.

Сообщается, что 19-летний парень занимал 10-е место в чемпионате Moto3 после пяти этапов сезона. В настоящее время чемпионат разделен на три класса: MotoGP, Moto2 и Moto3. 

После страшной аварии скончался 19-летний гонщик Moto3 - фото 2

Напомним, что во время традиционного турнира No Limit Trackdays случилась авария, которая стоила жизни британскому гонщику Бену Годфри. На одном из участков трассы Годфри столкнулся с другим мотоциклистом, на большой скорости упал и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гонщица и ведущая передачи “Разрушители легенд” 36-летняя Джесси Комбз погибла при попытке установить рекорд скорости на реактивном автомобиле. Комбс, находясь за рулем реактивного автомобиля, пыталась разогнаться до скорости 996 километров в час. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.


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