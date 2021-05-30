После страшной аварии скончался 19-летний гонщик Moto3

На 20-м году жизни перестало биться сердце швейцарского мотогонщика Джейсона Дюпаскье, который выступал за команду Saxon Carxpert PrustelGP.

Джейсон Дюпаскье (фото из открытых источников)

Трагическую новость сообщили представители MotoGP на своей официальной странице в Twitter: "Мы с глубокой грустью сообщаем о потере Джейсона Дюпаскье. От имени всей семьи. Мы выражаем соболезнования его команде, семье и близким. Тебя будет очень не хватать, Джейсон", — говорится в тексте сообщения.

Известно, что молодой мотогонщик скончался в одном из медицинских учреждений Флоренции, куда был доставлен в очень тяжелом состоянии после аварии, случившейся на чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Гран-при. Джейсон Дюпаскье на одном из поворотов упал со своего мотоцикла и попал под колеса своего соперника. Мотогонщику требовалась срочная неврологическая операция.

Сообщается, что 19-летний парень занимал 10-е место в чемпионате Moto3 после пяти этапов сезона. В настоящее время чемпионат разделен на три класса: MotoGP, Moto2 и Moto3.





Напомним, что во время традиционного турнира No Limit Trackdays случилась авария, которая стоила жизни британскому гонщику Бену Годфри. На одном из участков трассы Годфри столкнулся с другим мотоциклистом, на большой скорости упал и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гонщица и ведущая передачи “Разрушители легенд” 36-летняя Джесси Комбз погибла при попытке установить рекорд скорости на реактивном автомобиле. Комбс, находясь за рулем реактивного автомобиля, пыталась разогнаться до скорости 996 километров в час. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

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