"Последний шанс спасти своих детей": Вакарчук жестко обратился к россиянам (ВИДЕО)

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видеообращение к россиянам. Ролик певец опубликовал на своей странице в Instagram. Об этом сообщает УНИАН.

Святослав Вакарчук - фото из открытых источников

"Пятые сутки по всей Украине погибают люди от российских бомб, наши мирные города еще несколько дней назад — сейчас находятся под ударами ваших баллистических ракет. Наши дети рождаются в бомбоубежищах и, как же это ужасно, гибнут под аккомпанемент и из-за российских обстрелов", – заявил в видео Вакарчук.

Певец назвал действия России военным преступлением, величайшим в Европе со времен Второй мировой войны. По словам Вакарчука, имя преступника известно всем, однако остановить его способны только россияне.

"Вам кажется, что у вас не получится, вам кажется, что это очень страшно — всем выйти на улицы и требовать от избранной вами власти остановить это безумие и вывести ваши войска с территории Украины. Но этот страх мизерный по сравнению с тем, какую бездну ведет всех вас обезумевший диктатор Путин", — сказал Вакарчук.

Вакарчук призвал граждан России не молчать, пока совсем не стало поздно.

"Выходите! ВСЕ! На площади и улице своих городов и сел, по всей России — чем больше вас, тем меньше ваш страх. Требуйте прекратить войну!" – призвал лидер группы "Океан Эльзы".

Также Вакарчук обратился к российским матерям, ведь сейчас их детей убивает Путин.

"У вас есть последний шанс спасти своих детей – говорите с ними! Пусть отказываются ехать воевать в Украину! Не становитесь молчаливыми участниками убийств ваших детей кремлевскими преступниками!" – призвал Вакарчук русских матерей.

Как сообщали ранее "Комментарии", ехавший в Волноваху эвакуационный транспорт попал под обстрел российских градов.

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