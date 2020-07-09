Потап рассказал об основных источниках своего дохода

@realpotap

Украинский артист и продюсер Алексей Потапенко (Потап) в интервью на YouTube-канале международной образовательно-консалтинговой компании "Бизнес-Конструктор" рассказал о своих доходах.

"Если исключить концертную деятельность и оставить только цифровые продажи, доходы поступают от Itunes, Spotify, TikTok, YouTube – это постоянно растущая величина, которая составляет на данный момент около 10-15% от дохода компании", - рассказал исполнитель.

Потап признался, что львиную долю дохода ему приносит все же продюсерский центр и концертная деятельность артистов. Но период пандемии и карантинные ограничения серьезно "ударили" по этому направлению, поэтому продюсер и его команда повернули свои взгляды на цифровые продажи, на дистрибуцию, на продвижение контента и продажу.

"Мы обратили внимание на то, что к следующему кризису мы с компанией должны прийти с таким диджиталом, с такой продажей цифрового контента, чтобы потеря концертов не была настолько болезненной. Чтобы диджитал сбалансировал наши потери. Поэтому сейчас мы развиваем это направление", - подчеркнул Потап.

Также исполнитель отметил, что сейчас, когда концерты под запретом, заработать артистам очень помогает рекламная деятельность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Потап рассказал, каким видит свое будущее через 10 лет.

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