Российский певец Григорий Лепс, известный своей пропутинской позицией и публичными призывами к насилию против украинцев, понес финансовые потери в размере 13 млн рублей, а также разошелся со своей 20-летней избранницей. Причиной ущерба стала слабая продажность билетов на его концерты.

Григорий Лепс (фото из открытых источников)