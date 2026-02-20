Потерял миллионы и молодую любовницу: у любимого певца Кремля черная полоса в РФ

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российский певец Григорий Лепс, известный своей пропутинской позицией и публичными призывами к насилию против украинцев, понес финансовые потери в размере 13 млн рублей, а также разошелся со своей 20-летней избранницей. Причиной ущерба стала слабая продажность билетов на его концерты.
Григорий Лепс (фото из открытых источников)
Интересно, что на концерте не было официального запрета на съемку, но поведение певца вызвало негативную реакцию у зрителей. Одна из посетительниц рассказала, что это было "неприятно, противно, отвратительно" и что у нее было желание покинуть зал.