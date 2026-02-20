logo

Главная Новости Звезды персона Потерял миллионы и молодую любовницу: у любимого певца Кремля черная полоса в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Потерял миллионы и молодую любовницу: у любимого певца Кремля черная полоса в РФ

Григорий Лепс стал невостребованным в России

20 февраля 2026, 02:45
Автор:
Лиля Воробьева

  Российский певец Григорий Лепс, известный своей пропутинской позицией и публичными призывами к насилию против украинцев, понес финансовые потери в размере 13 млн рублей, а также разошелся со своей 20-летней избранницей. Причиной ущерба стала слабая продажность билетов на его концерты.

Потерял миллионы и молодую любовницу: у любимого певца Кремля черная полоса в РФ

Григорий Лепс (фото из открытых источников)

Григорий Лепс, известный своей поддержкой российскому вторжению в Украину, недавно остановил свое выступление из-за того, что одна из поклонниц пользовалась фонариком на своем телефоне. По сообщениям российских СМИ, Лепс раздраженно обратился к женщине со сцены, требуя выключить свет: "Убирай, убирай, свет убирай".

Интересно, что на концерте не было официального запрета на съемку, но поведение певца вызвало негативную реакцию у зрителей. Одна из посетительниц рассказала, что это было "неприятно, противно, отвратительно" и что у нее было желание покинуть зал.



