Втратив мільйони і молоду коханку: в улюбленого співака Кремля чорна полоса в РФ
Втратив мільйони і молоду коханку: в улюбленого співака Кремля чорна полоса в РФ

Григорій Лепс став незатребуваним у Росії

20 лютого 2026, 02:45
Лиля Воробьева

 Російський співак Григорій Лепс, який відомий своєю пропутінською позицією та публічними закликами до насильства проти українців, зазнав фінансових втрат у розмірі 13 млн рублів, а також розійшовся зі своєю 20-річною обраницею. Причиною збитків стала слабка продажність квитків на його концерти.

Втратив мільйони і молоду коханку: в улюбленого співака Кремля чорна полоса в РФ

Григорій Лепс (фото з відкритих джерел)

Григорій Лепс, відомий своєю підтримкою російського вторгнення в Україну, нещодавно зупинив свій виступ через те, що одна з шанувальниць користувалася ліхтариком на своєму телефоні. За повідомленнями російських ЗМІ, Лепс роздратовано звернувся до жінки зі сцени, вимагаючи вимкнути світло: "Прибирай, прибирай, світло прибирай".

Цікаво, що на концерті не було офіційної заборони на зйомку, але поведінка співака викликала негативну реакцію у глядачів. Одна з відвідувачок розповіла, що це було "неприємно, бридко, огидно" і що вона мала бажання покинути зал.

 



