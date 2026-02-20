Втратив мільйони і молоду коханку: в улюбленого співака Кремля чорна полоса в РФ

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Російський співак Григорій Лепс, який відомий своєю пропутінською позицією та публічними закликами до насильства проти українців, зазнав фінансових втрат у розмірі 13 млн рублів, а також розійшовся зі своєю 20-річною обраницею. Причиною збитків стала слабка продажність квитків на його концерти.
Григорій Лепс (фото з відкритих джерел)
Цікаво, що на концерті не було офіційної заборони на зйомку, але поведінка співака викликала негативну реакцію у глядачів. Одна з відвідувачок розповіла, що це було "неприємно, бридко, огидно" і що вона мала бажання покинути зал.