Российский певец Олег Газманов, активно поддерживающий террористическое вторжение РФ в Украину, понес значительные финансовые потери.

Олег Газманов (фото из открытых источников)

По сообщениям российских пропагандистских СМИ, артист потерял около 600 миллионов рублей (около 7 миллионов долларов), пытаясь быстро заработать. Газманов инвестировал в сомнительный проект, от которого сначала отказался, но впоследствии подвергся обещаниям высоких процентов.

Руководитель этого проекта заявлял, что вложит все сбережения семьи певца в создание парка детских развлечений в нескольких городах США. Однако замысел так и не реализовали, а деньги не вернули.

Впоследствии пропагандисты взяли комментарий у так называемой экстрасенски Николь Кузнецовой, заявившей: "Финансовая потеря не самая страшная. И он понимает, что его искупление было самым безболезненным".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын российского певца отказался от своего отца. Старший сын российского певца Олега Газманова, известного своими пропутинскими взглядами, Филипп Газманов решил сменить свою фамилию, отказавшись от родительской. Теперь в документах он числится под девичьей фамилией своей матери – Муравьев.

Как сообщают российские СМИ, семья Олега Газманова не комментирует решение Филиппа. Единственным, кто высказался по этому поводу, был его старший брат Родион Газманов. Отвечая на вопросы журналистов, он эмоционально отреагировал, обвинив их в излишнем любопытстве.

"Когда вы спрашиваете о том, что кто-то сделал, не у того, кто это сделал, – это неинтересно. Это может быть интересно обывателю, но при этом абсолютно грязно и вульгарно. Зачем вы интересуетесь мнением человека, который может не знать, почему это произошло? Да даже если я об этом знаю, то не буду с вами делиться. Есть человек, который этот поступок совершил, вам нужно задать вопрос ему, а не мне", – резко заявил Родион.

Сам Олег Газманов позже подтвердил, что знает о поступке сына. Он также признал, что Филипп сознательно решил дистанцироваться от фамилии "Газманов".