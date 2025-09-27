Втратив багато мільйонів: відомого кремлівського співака розвели на комсмічну суму грошей

Російський співак Олег Газманов, який активно підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зазнав значних фінансових втрат.

Олег Газманов (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, артист втратив близько 600 мільйонів рублів (приблизно 7 мільйонів доларів), намагаючись швидко заробити. Газманов інвестував у сумнівний проєкт, від якого спершу відмовився, але згодом піддався на обіцянки високих відсотків.

Керівник цього проєкту заявляв, що вкладе всі заощадження родини співака у створення парку дитячих розваг у кількох містах США. Однак задум так і не реалізували, а гроші не повернули.

Згодом пропагандисти взяли коментар у так званої екстрасенски Ніколь Кузнєцової, яка заявила: "Фінансова втрата не найстрашніша. І він розуміє, що його спокута була найбезболіснішою".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що син російського співака відмовився від свого батька. Старший син російського співака Олега Газманова, відомого своїми пропутінськими поглядами, Філіп Газманов вирішив змінити своє прізвище, відмовившись від батьківського. Тепер у документах він значиться під дівочим прізвищем своєї матері – Муравйов.

Як повідомляють російські ЗМІ, сім'я Олега Газманова не коментує рішення Філіпа. Єдиним, хто висловився щодо цього, був його старший брат Родіон Газманов. Відповідаючи на запитання журналістів, він емоційно відреагував, звинувативши їх у надмірній цікавості.

"Коли ви запитуєте про те, що хтось зробив, не в того, хто це зробив, – це нецікаво. Це може бути цікаво обивателю, але при цьому абсолютно брудно і вульгарно. Навіщо ви цікавитеся думкою людини, яка може не знати, чому це сталося? Та навіть якщо я про це знаю, то не буду з вами ділитися. Є людина, яка цей вчинок зробила, вам потрібно їй поставити запитання, а не мені", – різко заявив Родіон.

Сам Олег Газманов пізніше підтвердив, що знає про вчинок сина. Він також визнав, що Філіп свідомо вирішив дистанціюватися від прізвища "Газманов".






