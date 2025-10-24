Потерял слух и зрение: в РФ от страшной болезни скончался известный КВНщик

В России сообщили о смерти участника команды КВН "Сборная Пятигорская" Павла Козмопулоса.

Павел Козмопулос (фото из открытых источников)

По данным российских медиа, 29-летний артист несколько лет назад начал терять слух и зрение. Через некоторое время врачи установили ему диагноз – опухоль головного мозга.

После нескольких операций Павлу удалось частично восстановить зрение, однако слух вернуть не смогли.

"Когда нет у человека слуха, это не трагедия. Нет зрения – тоже не трагедия! Нет рук, ног – не трагедия. Трагедия, это когда у человека нет мозгов", — такая надпись содержалась в шапке профиля Козмопулоса.

Павел активно вел блог в социальных сетях, где делился своими мыслями и наблюдениями. Человек до последнего не опускал руки и пытался бороться с тяжелой болезнью, но она оказалась сильнее.Он скончался после продолжительной болезни в больнице города Минеральные Воды в возрасте 44 лет.

