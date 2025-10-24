Втратив слух і зір: у РФ від страшної хвороби помер відомий КВНщик

У Росії повідомили про смерть учасника команди КВК "Збірна П'ятигорська" Павла Козмопулоса.

Павло Козмопулос (фото з відкритих джерел)

За даними російських медіа, 29-річний артист кілька років тому почав втрачати слух і зір. Через деякий час лікарі встановили йому діагноз — пухлина головного мозку.

Після проведення кількох операцій Павлу вдалося частково відновити зір, однак слух повернути не змогли.

"Коли немає в людини слуху, це не трагедія. Немає зору — теж не трагедія! Немає рук, ніг — не трагедія. Трагедія, це коли у людини немає мізків", — такий напис містився у шапці профілю Козмопулоса.

Павло активно вів блог у соціальних мережах, де ділився власними думками та спостереженнями. Чоловік до останнього не опускав руки та намагався боротися з важкою хворобою, але вона виявилася сильнішою. Він помер після тривалої хвороби в лікарні міста Мінеральні Води у віці 44 роки.

