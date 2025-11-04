Потрясающие подробности: как Полякова бросила курить

Украинская певица Оля Полякова призналась, что уже год не курит и поделилась собственным способом, который помог ей избавиться от этой привычки. Об этом она рассказала в шоу "Взрослые девушки", где призналась, что раньше курила цветные сигареты, но решила отказаться от них из-за осознания вреда для себя.

Полякова раскрыла способ, как бросить курить

По словам артистки, секрет состоит в том, чтобы превратить отказ от вредной привычки в своеобразную аскезу — духовный обет. Полякова объяснила, что такие вещи следует делать во время лунного затмения, когда, по ее словам, энергетически лучше "отпускать старое".

"Если вы хотите от чего-то избавиться – нужно загадать очень важное для вас желание. Это работает как обмен: ты отказываешься от одного, чтобы получить другое", – рассказала певица.

Она поделилась собственным ритуалом: в день затемнения нужно записать на листе все, от чего хочешь отказаться, например курение, токсические отношения или другую зависимость. Далее следует сформулировать обет в формате:

"Я, (ФИО), беру аскезу (дата) от (от чего отказываюсь), взамен хочу получить (желание)".

После этого бумагу можно сжечь или скрыть в безопасном месте. Оля подчеркнула, что нарушать аскезу нельзя — иначе желание не исполнится.

Таким образом, артистка убеждена: главное — не просто бросить привычку, а сделать это осознанно, через внутреннее решение и символическое действие, закрепляющее намерение.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Харькове водителя такси оштрафовали за отказ обслуживать пассажирку на украинском языке. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская наложила на нарушителя административное взыскание в размере 5100 гривен в соответствии со статьей 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях.