Приголомшливі подробиці: як Полякова кинула палити

Оля Полякова зізналася, що вже рік не палить, і розповіла у шоу «Дорослі дівчата», як завдяки аскезі та місячному затемненню змогла позбутися цієї звички

4 листопада 2025, 15:34
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українська співачка Оля Полякова зізналася, що вже рік не палить і поділилася власним способом, який допоміг їй позбутися цієї звички. Про це вона розповіла у шоу "Дорослі дівчата", де зізналася, що раніше курила кольорові сигарети, але вирішила відмовитися від них через усвідомлення шкоди для себе.

Полякова розкрила спосіб, як кинути палити

За словами артистки, секрет у тому, щоб перетворити відмову від шкідливої звички на своєрідну аскезу — духовну обітницю. Полякова пояснила, що такі речі варто робити під час місячного затемнення, коли, за її словами, енергетично найкраще "відпускати старе".

"Якщо ви хочете від чогось позбутися — треба загадати дуже важливе для вас бажання. Це працює як обмін: ти відмовляєшся від одного, щоб отримати інше", — розповіла співачка.

Вона поділилася власним ритуалом: у день затемнення потрібно записати на аркуші все, від чого хочеш відмовитися — наприклад, паління, токсичні стосунки чи іншу залежність. Далі слід сформулювати обітницю у форматі:

"Я, (ПІБ), беру аскезу (дата) від (від чого відмовляюся), взамін хочу отримати (бажання)".

Після цього папір можна спалити або сховати у безпечному місці. Оля наголосила, що порушувати аскезу не можна — інакше бажання не здійсниться.

Таким чином, артистка переконана: головне — не просто кинути звичку, а зробити це усвідомлено, через внутрішнє рішення й символічну дію, яка закріплює намір.

Джерело: https://youtu.be/nAzP2vO4_ek?si=Pfp25ejWlti021N3
