Повестку получил, но в ВСУ не пошел: популярный актер ответил, почему он не ушел на фронт

Актер Тарас Цымбалюк, известный по сериалу "Крипосна", прокомментировал критику, которую получает из-за того, что не воюет на фронте в составе Сил обороны Украины, несмотря на полученную повестку. Во время подкаста с блоггером Алиной Шаманской он отметил, что действительно сталкивается с немалым количеством критики в свой адрес, однако уже не обращает на это внимания.

Актер Тарас Цымбалюк (фото из открытых источников)

Цымбалюк подчеркнул, что занимается сбором средств для военных, закрывает благотворительное собрание и выступает вместе с театральной труппой, чтобы отвлечь людей от ужасных реалий войны. Он привел пример, когда труппа приехала со спектаклем в Днепр, где недавно прошли прилеты. Местные жители поблагодарили их за то, что приехали с постановкой Кайдашева семья, которая помогла людям перезагрузиться и посмеяться, несмотря на сложные обстоятельства. Цымбалюк подчеркнул, что все заработанные средства от выступлений передаются военным.

Актер также признался, что упреки действительно его беспокоят, однако он считает, что не все мужчины должны быть на передовой. Он отметил, что часть людей должна оставаться в тылу для выполнения других важных задач.

"Есть люди, которые очень категоричны, поверхностны. Они считают, что все мужчины в Украине должны пойти на передовую. Они не понимают, чем это закончится, если это действительно произойдет, хотя это невозможно. Я уже молчу о том, что нет никакой войны" в мире, где служили бы все мужчины. Это невозможно с точки зрения логистики, организационных моментов, военного менеджмента", – подчеркнул Тарас Цимбалюк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чтобы логер Спартак Суббота признался, что будет делать, если получит повестку . Недавно Спартак Суббота, известный украинский блоггер, чье имя ассоциируется с рядом скандалов, высказался о своих намерениях по службе в Вооруженных Силах Украины. Суббота подчеркнул, что хоть и не страх перед перспективой военной службы, в ближайшее время присоединяться к военным не планирует.