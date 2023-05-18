Появились новые детали болезни «картофельного короля» Лукашенка

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Белоокая Ира
Об этом в телеэфире рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, пишут "Комментарии". Белорусский оппозиционер заявил, что у Лукашенка сильная вирусная инфекция.
Павел Латушко. Фото из открытых источников
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По его убеждению, белорусский лидер подхватил сильную вирусную инфекцию, которая дала осложнение. А именно, незначительное воспаление сердечной мышцы – миокардита. Сейчас Лукашенко под наблюдением медиков, ему дают противовоспалительные препараты и ставят капельницы. В то же время он хочет выглядеть здоровым и полным сил, добавляет Латушко, чтобы показать, что все под контролем.
Прежде всего для этого он недавно встретился с губернатором российского региона.
Также он вспомнил, что во время встречи с российским чиновником, тот подарил Лукашенку коня.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – у Путина неизлечимая болезнь , – экстрасенс Кремлевский диктатор может быть больным раком. Его лечат где-то в изоляции или в каких-нибудь загородных апартаментах.
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