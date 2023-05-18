Появились новые детали болезни «картофельного короля» Лукашенка

Об этом в телеэфире рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, пишут "Комментарии". Белорусский оппозиционер заявил, что у Лукашенка сильная вирусная инфекция.



Павел Латушко. Фото из открытых источников

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"Да, Лукашенка нам показали, но лучше бы не показывали. Он выглядит как экспонат Музея мадам Тюссо. Действительно видно, что он в очень плохой форме, очень плохое состояние здоровья", — сказал Латушко.

По его убеждению, белорусский лидер подхватил сильную вирусную инфекцию, которая дала осложнение. А именно, незначительное воспаление сердечной мышцы – миокардита. Сейчас Лукашенко под наблюдением медиков, ему дают противовоспалительные препараты и ставят капельницы. В то же время он хочет выглядеть здоровым и полным сил, добавляет Латушко, чтобы показать, что все под контролем.

Прежде всего для этого он недавно встретился с губернатором российского региона.

"При этом мы видим, как он сопит, хрипит, скрипит. Человек уже в возрасте, здоровье действительно подводит. Но я думаю, что благодаря тому, как мы с вами были активными, демократическими белорусскими СМИ, украинскими и т.д., мы фактически подняли его с кровати. Его поставили, но я думаю, что это для того, чтобы потом нам вместе его посадить", – отметил белорусский оппозиционер.

Также он вспомнил, что во время встречи с российским чиновником, тот подарил Лукашенку коня.

"Диктатор, скорее всего, должен быть на коне, но он оказался под конем. Потому что даже вчера мы увидели, как он кормит этого коня, такой согнутый, уставший, показывали его 3 секунды, а пробежку коня еще, наверное, 20 секунд. Лукашенко слабеет на глазах", — подытожил Латушко.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – у Путина неизлечимая болезнь , – экстрасенс Кремлевский диктатор может быть больным раком. Его лечат где-то в изоляции или в каких-нибудь загородных апартаментах.