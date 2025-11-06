Появилось первое заявление Анджелины Джоли с визита в Украину

Американская актриса Анджелина Джоли посетила южные прифронтовые регионы Украины, Николаев и Херсон, которые продолжают подвергаться ежедневным атакам российских войск. Во время поездки она встретилась с местными жителями, медицинскими работниками и волонтерами, живущими и работающими под постоянной угрозой обстрелов.

Анджелина Джоли в Украине. Фото: Legacy of War Foundation

Как сообщила координировавшая визит организация Legacy of War Foundation (Фонд "Наследие войны"), Джоли осмотрела подземные укрытия, где сегодня функционируют школы и больницы, а также пообщалась с людьми, которые ежедневно сталкиваются с последствиями войны.

"Жители Николаева и Херсона каждый день живут в опасности, но они отказываются сдаваться. В то время, когда правительства всего мира отвращаются от защиты гражданского населения, их сила и поддержка друг друга поражают. Семьи хотят безопасности, мира и возможности восстановить свою жизнь", — сказала Джоли во время визита в Украину.

Звезда подчеркнула, что, несмотря на усталость после лет полномасштабной войны, украинцы сохраняют устойчивость и решительность.

По словам представителей фонда, актриса воочию увидела, как медицинская помощь и образование перемещены в подземные помещения, чтобы гарантировать людям минимальный уровень безопасности. Кроме того, Джоли в некоторых районах видела над дорогами натянутые специальные сетки, которые должны частично защищать от дронов-камикадзе.

Анджелина Джоли в Украине. Фото: Legacy of War Foundation

Джоли также провела параллели между войной в Украине и другими горячими точками мира.

"Жители Николаева и Херсона относятся ко многим общинам, которые переживают длительный конфликт во всем мире, включая гражданское население в Судане, Газе и ДРК. Каждая ситуация имеет свою историю, но человеческий опыт знаком: перемещение, потери и ежедневные усилия по сохранению достоинства. Дипломатия и защита гражданского населения не должны исчезать в жестоком противостоянии оружия и технологий", – добавила Джоли.

Это уже второй визит Джоли в Украину. Ранее актриса приезжала во Львов в 2022 году, где встречалась с украинскими переселенцами и волонтерами.

