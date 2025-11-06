Появилось первое заявление Анджелины Джоли с визита в Украину

Рубрики
Slava Kot
Американская актриса Анджелина Джоли посетила южные прифронтовые регионы Украины, Николаев и Херсон, которые продолжают подвергаться ежедневным атакам российских войск. Во время поездки она встретилась с местными жителями, медицинскими работниками и волонтерами, живущими и работающими под постоянной угрозой обстрелов.
Анджелина Джоли в Украине. Фото: Legacy of War Foundation
Как сообщила координировавшая визит организация Legacy of War Foundation (Фонд "Наследие войны"), Джоли осмотрела подземные укрытия, где сегодня функционируют школы и больницы, а также пообщалась с людьми, которые ежедневно сталкиваются с последствиями войны.
Звезда подчеркнула, что, несмотря на усталость после лет полномасштабной войны, украинцы сохраняют устойчивость и решительность.
По словам представителей фонда, актриса воочию увидела, как медицинская помощь и образование перемещены в подземные помещения, чтобы гарантировать людям минимальный уровень безопасности. Кроме того, Джоли в некоторых районах видела над дорогами натянутые специальные сетки, которые должны частично защищать от дронов-камикадзе.
Анджелина Джоли в Украине. Фото: Legacy of War Foundation
Джоли также провела параллели между войной в Украине и другими горячими точками мира.
Это уже второй визит Джоли в Украину. Ранее актриса приезжала во Львов в 2022 году, где встречалась с украинскими переселенцами и волонтерами.
