logo

BTC/USD

102115

ETH/USD

3325.9

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Появилось первое заявление Анджелины Джоли с визита в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилось первое заявление Анджелины Джоли с визита в Украину

Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон, встретилась с жителями прифронтовых городов и сделала заявление об устойчивости украинцев.

6 ноября 2025, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Американская актриса Анджелина Джоли посетила южные прифронтовые регионы Украины, Николаев и Херсон, которые продолжают подвергаться ежедневным атакам российских войск. Во время поездки она встретилась с местными жителями, медицинскими работниками и волонтерами, живущими и работающими под постоянной угрозой обстрелов.

Появилось первое заявление Анджелины Джоли с визита в Украину

Анджелина Джоли в Украине. Фото: Legacy of War Foundation

Как сообщила координировавшая визит организация Legacy of War Foundation (Фонд "Наследие войны"), Джоли осмотрела подземные укрытия, где сегодня функционируют школы и больницы, а также пообщалась с людьми, которые ежедневно сталкиваются с последствиями войны.

"Жители Николаева и Херсона каждый день живут в опасности, но они отказываются сдаваться. В то время, когда правительства всего мира отвращаются от защиты гражданского населения, их сила и поддержка друг друга поражают. Семьи хотят безопасности, мира и возможности восстановить свою жизнь", — сказала Джоли во время визита в Украину.

Звезда подчеркнула, что, несмотря на усталость после лет полномасштабной войны, украинцы сохраняют устойчивость и решительность.

По словам представителей фонда, актриса воочию увидела, как медицинская помощь и образование перемещены в подземные помещения, чтобы гарантировать людям минимальный уровень безопасности. Кроме того, Джоли в некоторых районах видела над дорогами натянутые специальные сетки, которые должны частично защищать от дронов-камикадзе.

Появилось первое заявление Анджелины Джоли с визита в Украину - фото 2

Анджелина Джоли в Украине. Фото: Legacy of War Foundation

Джоли также провела параллели между войной в Украине и другими горячими точками мира.

"Жители Николаева и Херсона относятся ко многим общинам, которые переживают длительный конфликт во всем мире, включая гражданское население в Судане, Газе и ДРК. Каждая ситуация имеет свою историю, но человеческий опыт знаком: перемещение, потери и ежедневные усилия по сохранению достоинства. Дипломатия и защита гражданского населения не должны исчезать в жестоком противостоянии оружия и технологий", – добавила Джоли.

Это уже второй визит Джоли в Украину. Ранее актриса приезжала во Львов в 2022 году, где встречалась с украинскими переселенцами и волонтерами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны подробности инцидента Анджелины Джоли с ТЦК в Украине.

Также "Комментарии" писали, что визит Анджелины Джоли в Херсон вызвал волну мемов. Собрали самые интересные.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.legacyofwarfoundation.com/angelina-jolie-visits-kherson-with-the-legacy-of-war-foundation
Теги:

Новости

Все новости