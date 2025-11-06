logo_ukra

З'явилася перша заява Анджеліни Джолі з візиту до України
З’явилася перша заява Анджеліни Джолі з візиту до України

Анджеліна Джолі відвідала Миколаїв і Херсон, зустрілася з мешканцями прифронтових міст та зробила заяву про стійкість українців.

6 листопада 2025, 16:10
Автор:
Slava Kot

Американська акторка Анджеліна Джолі відвідала південні прифронтові регіони України, Миколаїв та Херсон, які продовжують потерпати від щоденних атак російських військ. Під час поїздки вона зустрілася з місцевими жителями, медичними працівниками та волонтерами, які живуть і працюють під постійною загрозою обстрілів.

З’явилася перша заява Анджеліни Джолі з візиту до України

Анджеліна Джолі в Україні. Фото: Legacy of War Foundation

Як повідомила організація Legacy of War Foundation (Фонд "Спадщина війни"), яка координувала візит, Джолі оглянула підземні укриття, де сьогодні функціонують школи та лікарні, а також поспілкувалася з людьми, які щодня стикаються з наслідками війни.

"Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися. У той час, коли уряди всього світу відвертаються від захисту цивільного населення, їхня сила та підтримка одне одного вражають. Сім’ї хочуть безпеки, миру та можливості відновити своє життя", — сказала Джолі під час візиту в Україну.

Зірка наголосила, що попри втому після років повномасштабної війни, українці зберігають стійкість і рішучість.

За словами представників фонду, акторка на власні очі побачила, як медична допомога та освіта переміщені у підземні приміщення, щоб гарантувати людям мінімальний рівень безпеки. Крім того, Джолі у деяких районах бачила над дорогами натягнуті спеціальні сітки, які мають частково захищати від дронів-камікадзе.

З’явилася перша заява Анджеліни Джолі з візиту до України - фото 2

Анджеліна Джолі в Україні. Фото: Legacy of War Foundation

Джолі також провела паралелі між війною в Україні та іншими гарячими точками світу.

"Жителі Миколаєва та Херсона належать до багатьох громад, які переживають тривалий конфлікт у всьому світі, включаючи цивільне населення в Судані, Газі та ДРК. Кожна ситуація має свою історію, але людський досвід знайомий: переміщення, втрати та щоденні зусилля щодо збереження гідності. Дипломатія та захист цивільного населення не повинні зникати в жорстокому протистоянні зброї та технологій", — додала Джолі.

Це вже другий візит Джолі в Україну. Раніше акторка приїжджала у Львів у 2022 році, де зустрічалася з українськими переселенцями та волонтерами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що стали відомі подробиці інциденту Анджеліни Джолі з ТЦК в Україні.

Також "Коментарі" писали, що візит Анджеліни Джолі до Херсона спричинив хвилю мемів. Зібрали найцікавіші.



Джерело: https://www.legacyofwarfoundation.com/angelina-jolie-visits-kherson-with-the-legacy-of-war-foundation
