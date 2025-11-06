З’явилася перша заява Анджеліни Джолі з візиту до України

Рубрики
Американська акторка Анджеліна Джолі відвідала південні прифронтові регіони України, Миколаїв та Херсон, які продовжують потерпати від щоденних атак російських військ. Під час поїздки вона зустрілася з місцевими жителями, медичними працівниками та волонтерами, які живуть і працюють під постійною загрозою обстрілів.
Анджеліна Джолі в Україні. Фото: Legacy of War Foundation
Як повідомила організація Legacy of War Foundation (Фонд "Спадщина війни"), яка координувала візит, Джолі оглянула підземні укриття, де сьогодні функціонують школи та лікарні, а також поспілкувалася з людьми, які щодня стикаються з наслідками війни.
Зірка наголосила, що попри втому після років повномасштабної війни, українці зберігають стійкість і рішучість.
За словами представників фонду, акторка на власні очі побачила, як медична допомога та освіта переміщені у підземні приміщення, щоб гарантувати людям мінімальний рівень безпеки. Крім того, Джолі у деяких районах бачила над дорогами натягнуті спеціальні сітки, які мають частково захищати від дронів-камікадзе.
Джолі також провела паралелі між війною в Україні та іншими гарячими точками світу.
Це вже другий візит Джолі в Україну. Раніше акторка приїжджала у Львів у 2022 році, де зустрічалася з українськими переселенцями та волонтерами.
