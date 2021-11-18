Появился новый трейлер фильма о Человеке-пауке с Томом Голландом в главной роли

Sony показала трейлер фильма, который расскажет новую историю о Человеке-пауке. В нем вернутся герои из предыдущих лент о приключениях супергероя. Трейлер обнародован на канале Sony в YouTube. Новая лента, которая выйдет в украинский прокат под названием "Человек-паук: Пути домой нет", появится в кинотеатрах 16 декабря этого года.

Человек-паук - фото из открытых источников

Кинофильм станет четвертым в так называемой четвертой фазе и всего двадцать седьмым в киновселенной MARVEL. В свои роли кроме Тома Голланда также вернутся Зендая, Бенедикт Камбербетч, Джейкоб Баталон, Джон Фавро и другие.

Однако самым неожиданным стало возвращение Виллема Дефо, Альфреда Молины, Джейми Фокса и ряда других актеров, которые снова воспроизведут своих персонажей из предыдущих серий фильмов о Человеке-пауке, в которых Питера Паркера сыграли Тоби Магвайр и Эндрю Гарфилд.

Напомним, в сети появился первый трейлер перезапуска культовой новогодней комедии "Один дома". Видео опубликовали на официальном Youtube-канале американской киностудии 20th Century Studios, и оно собрало уже более 75 тысяч просмотров. Сюжет нового фильма полностью напоминает оригинал. Семья уезжает перед Новым годом в отпуск, а мальчика забывают дома. И ему с помощью смекалки и самодельных ловушек нужно будет справиться со злоумышленниками, пытающимися ограбить его дом. Главного героя зовут Макс и его сыграл актер Арчи Йейтс ("Кролик Джоджо"). Также в перезапуске комедии снились: Элли Кемпер ("Девичник в Вегасе"), Роб Дилейни ("Дэдпул 2"), Тимоти Симонс ("Интервью"), Элли Маки ("Крушение") и Кенан Томпсон ("Хэллоуин Хьюби"). Режиссировал киноленту Дэн Мазер, известный такими работами, как "Даю год" и "Дедушка легкого поведения".













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