logo

BTC/USD

59802.74

ETH/USD

4255.88

LTC/USD

220.17

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Появился новый трейлер фильма о Человеке-пауке с Томом Голландом в главной роли
commentss НОВОСТИ Все новости

Появился новый трейлер фильма о Человеке-пауке с Томом Голландом в главной роли

Новая лента, которая выйдет в украинский прокат под названием "Человек-паук: Пути домой нет", появится в кинотеатрах 16 декабря этого года

сегодня, 03:10
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Sony показала трейлер фильма, который расскажет новую историю о Человеке-пауке. В нем вернутся герои из предыдущих лент о приключениях супергероя. Трейлер обнародован на канале Sony в YouTube. Новая лента, которая выйдет в украинский прокат под названием "Человек-паук: Пути домой нет", появится в кинотеатрах 16 декабря этого года.

Появился новый трейлер фильма о Человеке-пауке с Томом Голландом в главной роли

Человек-паук - фото из открытых источников

Кинофильм станет четвертым в так называемой четвертой фазе и всего двадцать седьмым в киновселенной MARVEL. В свои роли кроме Тома Голланда также вернутся Зендая, Бенедикт Камбербетч, Джейкоб Баталон, Джон Фавро и другие.

Однако самым неожиданным стало возвращение Виллема Дефо, Альфреда Молины, Джейми Фокса и ряда других актеров, которые снова воспроизведут своих персонажей из предыдущих серий фильмов о Человеке-пауке, в которых Питера Паркера сыграли Тоби Магвайр и Эндрю Гарфилд.

Напомним, в сети появился первый трейлер перезапуска культовой новогодней комедии "Один дома".  Видео опубликовали на официальном Youtube-канале американской киностудии 20th Century Studios, и оно собрало уже более 75 тысяч просмотров. Сюжет нового фильма полностью напоминает оригинал. Семья уезжает перед Новым годом в отпуск, а мальчика забывают дома. И ему с помощью смекалки и самодельных ловушек нужно будет справиться со злоумышленниками, пытающимися ограбить его дом. Главного героя зовут Макс и его сыграл актер Арчи Йейтс ("Кролик Джоджо"). Также в перезапуске комедии снились: Элли Кемпер ("Девичник в Вегасе"), Роб Дилейни ("Дэдпул 2"), Тимоти Симонс ("Интервью"), Элли Маки ("Крушение") и Кенан Томпсон ("Хэллоуин Хьюби"). Режиссировал киноленту Дэн Мазер, известный такими работами, как "Даю год" и "Дедушка легкого поведения".






Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JfVOs4VSpmA
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!