Пожар в доме канадской звезды: актриса Екатерина Скорсон чудом спасла себя и детей

Однажды вечером, в семье канадской актрисы — Екатерины Скорсоне, проживающей с тремя дочками и домашними любимцами случилась беда. Беда взялась ниоткуда – их дом охватило густое облако дыма и пламени. Это случилось тогда, когда женщина должна была уложить детей спать, и готовила их к купанию – вспомнила знаменитость, в своем инстаграме, пишут "Комментарии".



У Екатерины Скорсоне несколько месяцев назад дотла сгорел дом

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"Когда я посмотрела в коридор, облако густого черного дыма уже образовалось и заполняло мой дом. Один факт о пожарах – они происходят быстро. У меня было около двух минут, чтобы вывести своих троих детей из дома, и мы вышли из дома, не надев ничего, кроме обуви", — отметила Скорсоне.

Увидев пламя, женщина сразу бросилась спасать дочерей. Одна из них страдает синдромом Дауна.

"Мы выбрались. И за это я безгранично благодарна", — добавила актриса.

Но, несмотря на то, что ее семья осталась, в буквальном смысле "без крова", очень близко к сердцу Скорсоне восприняла другое.

"Сердце разрывается, мы потеряли четырех домашних любимцев. Мы все еще живем с этой потерей, и от этого очень грустно", — написала Екатерина Скорсоне.

В конце сообщения женщина подытожила, что очень благодарит сообщество, друзей, которые присылали ее детям игрушки, одежду и книги. Это единственное, что имеет значение, сказала Екатерина.

Напомним, "Комментарии" писали, что Джоли поймали "на горячем" с мужем украинки. Ей приписали роман после похода в ресторан. Всемирно известную актрису Анджелину Джоли заметили в компании с американским миллиардером. Им оказался – Дэвид Майер де Ротшильд, муж, женатый на украинке – Карине Кейко .





