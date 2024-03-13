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Позиционировал себя как украинский актер: еще одна знаменитость "переобулась" и пошла к пропагандистам

Актер Петр Рыков много работал в Украине

сегодня, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Киноактер из России Петр Рыков, довольно долго игравший роли в украинских сериалах "Ничто не случается дважды", "Семейный портрет", "Любовь матери" и многих других, теперь играет главную роль в новом российском пропагандистском сериале.

Позиционировал себя как украинский актер: еще одна знаменитость "переобулась" и пошла к пропагандистам

Петр Рыков (фото из открытых источников)

При этом, ранее он заявлял о себе как российском и украинском актере. Но после начала полномасштабной войны Рыков известен как активный сторонник кремлевской политики и не выступает против войны РФ на территории Украины. Об этом сообщает журналистка Алина Доротюк в своем Telegram-канале .

"Случайно наткнулась на трейлер нового пропагандистского сериала "10 дней до весны". И что я вижу — актер, фактически построивший всю свою "сытую карьеру" в Украине и живший здесь до полномасштабного вторжения, вдруг играет одну из главных ролей в таком пропагандистском л И как выяснилось: уже и поддерживает путинский режим", — пишет Доротюк.

Ранее 42-летний артист Петр Рыков часто бывал на съемках в Украине. Во время интервью в 2021 году он сказал, что Киев – это прекрасный город, подаривший ему немало знакомств и встреч с интересными людьми.

"Это теперь мои друзья и единомышленники, с которыми я могу встретиться, поговорить, выпить или спорить. Такой радостью я обязан хорошему и живому городу Киеву", — говорил Рыков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один российский актер "переобулся" и повез на Донбасс гуманитарку кафиров. Популярный стендап-комик из РФ Александр Незлобин, сразу осудивший войну, развязанную Путиным, оставивший страну-агрессорку, выразился, как "переобулся" его давний знакомый — актер Павел Деревянко.



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