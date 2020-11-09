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"Познакомились со Стамбулом": жена MONATIKa показала, как прошел уикенд

Пара улетела праздновать день рождения близкой подруги

сегодня, 19:53
Автор:

Любовь Блажко

Дмитрий Монатик вместе со своей супругой улетел на два дня в Стамбул. Как выяснилось, они поехали туда не только отдохнуть, но и поздравить с днем рождения их близкую подругу Викторию Батуи. 

"Познакомились со Стамбулом": жена MONATIKa показала, как прошел уикенд

Дмитрий MONATIK с женой. Фото: plitkar.com.ua

Ирина Монатик на своей странице в Instagram решила поделиться с поклонниками, как прошел этот уикенд. Она опубликовала серию свежих снимков, от которых фанаты были в восторге.

"В эти выходные, благодаря прекрасным друзьям, мы познакомились со Стамбулом. Летели наиболее комфортабельными и любимыми авиалиниями, жили в сказочном отеле, так весело и беззаботно пролетели эти 2 дня! Спасибо, дорогие друзья, с вами не страшен ни дождь, ни снег, ни шторм. Виктория, с новым годом жизни", — написала супруга популярного музыканта. 

"Какая красота!", — пишет mashakushnir12.

"Яка гарна, дипломатична, толкова пара! Радуєте око!", — написала olesiamartyniv.

"Ириша! Какая красотка!", — добавила likunaqoniashvili5.

"Очень красивая пара", — пишет kalugina8073.

Что ж, стоит отметить, что фотографии с солнечной Турции радуют глаз, а глядя на счастливых влюбленных начинаешь верить, что настоящая и долгая любовь действительно существует, не так ли?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жена MONATIKa удивила фанатов новым образом. Ирина позировала в откровенном наряде с ярким макияжем. Она сидит в кресле и загадочно смотрит в сторону, закинув ногу на ногу. Длинное черное платье просто идеально подчеркивает ее фигуру и роскошные ноги. 




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Источник: https://www.instagram.com/p/CHX2G9Ynloa/
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