"Познакомились со Стамбулом": жена MONATIKa показала, как прошел уикенд

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Любовь Блажко
Дмитрий Монатик вместе со своей супругой улетел на два дня в Стамбул. Как выяснилось, они поехали туда не только отдохнуть, но и поздравить с днем рождения их близкую подругу Викторию Батуи.
Дмитрий MONATIK с женой. Фото: plitkar.com.ua
Ирина Монатик на своей странице в Instagram решила поделиться с поклонниками, как прошел этот уикенд. Она опубликовала серию свежих снимков, от которых фанаты были в восторге.
"Какая красота!", — пишет mashakushnir12.
"Яка гарна, дипломатична, толкова пара! Радуєте око!", — написала olesiamartyniv.
"Ириша! Какая красотка!", — добавила likunaqoniashvili5.
"Очень красивая пара", — пишет kalugina8073.
Что ж, стоит отметить, что фотографии с солнечной Турции радуют глаз, а глядя на счастливых влюбленных начинаешь верить, что настоящая и долгая любовь действительно существует, не так ли?
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жена MONATIKa удивила фанатов новым образом. Ирина позировала в откровенном наряде с ярким макияжем. Она сидит в кресле и загадочно смотрит в сторону, закинув ногу на ногу. Длинное черное платье просто идеально подчеркивает ее фигуру и роскошные ноги.
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