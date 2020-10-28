"Это очень горячо": жена MONATIKa удивила фанатов новым образом

Поклонники Дмитрия не могли не заметить, что он сильно любит свою жену и не боится лишний раз показать свои чувства или сказать об этом. Так, Ирина решила удивить фанатов, опубликовав на своей странице в социальных сетях новую фотографию. Об этом пишет издание lux.

Жена MONATIKa удивила фанатов новым образом. Фото: lux.fm

Жена популярного украинского исполнителя позировала в откровенном наряде с ярким макияжем. Она сидит в кресле и загадочно смотрит в сторону, закинув ногу на ногу. Длинное черное платье просто идеально подчеркивает ее фигуру и роскошные ноги.

"Продуктивный день может завершиться и столь неожиданно", — написала под фотографией жена Монатика.





Фанаты сразу же оценили смелый образ Ирины Монатик и засыпали ее комплиментами. Также приятных слов не пожалели звезды украинского шоу-бизнеса: Владимир Дантес написал "Вааау", Оля Цибульская – "Святые моллюски", а Lida Lee – "Это очень горячо".



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что MONATIK впервые представил поклонникам своих сыновей. Настал момент, когда родители готовы были представить Даню и Платона всем фанатам. На своей странице в Instagram Монатик разместил видео, на котором сыновья оба сына в стоят в масках, а Дмитрий ласково называет их "ниндзями". Маски на лицах мальчиков не помешали увидеть, насколько они похожи на своего папу. Большинство пользователей оставили комментарии, высказав свой восторг от увиденного. Это милое видео сразу же стало вирусным в интернете.

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