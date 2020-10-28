kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.10.2020

BTC/USD

13086.38

ETH/USD

385.94

LTC/USD

56.25

НБУ 28.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона "Это очень горячо": жена MONATIKa удивила фанатов новым образом
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это очень горячо": жена MONATIKa удивила фанатов новым образом

Новая фотография красноречивее всех предыдущих - горячая, обольстительная и сексуальная

сегодня, 16:32
Автор:

Любовь Блажко

Поклонники Дмитрия не могли не заметить, что он сильно любит свою жену и не боится лишний раз показать свои чувства или сказать об этом. Так, Ирина решила удивить фанатов, опубликовав на своей странице в социальных сетях новую фотографию. Об этом пишет издание lux.

"Это очень горячо": жена MONATIKa удивила фанатов новым образом

Жена MONATIKa удивила фанатов новым образом. Фото: lux.fm

Жена популярного украинского исполнителя позировала в откровенном наряде с ярким макияжем. Она сидит в кресле и загадочно смотрит в сторону, закинув ногу на ногу. Длинное черное платье просто идеально подчеркивает ее фигуру и роскошные ноги. 

"Продуктивный день может завершиться и столь неожиданно", — написала под фотографией жена Монатика.


Фанаты сразу же оценили смелый образ Ирины Монатик и засыпали ее комплиментами. Также приятных слов не пожалели звезды украинского шоу-бизнеса: Владимир Дантес написал "Вааау", Оля Цибульская – "Святые моллюски", а Lida Lee – "Это очень горячо". 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что MONATIK впервые представил поклонникам своих сыновей. Настал момент, когда родители готовы были представить Даню и Платона всем фанатам. На своей странице в Instagram Монатик разместил видео, на котором сыновья оба сына в стоят в масках, а Дмитрий ласково называет их "ниндзями". Маски на лицах мальчиков не помешали увидеть, насколько они похожи на своего папу. Большинство пользователей оставили комментарии, высказав свой восторг от увиденного. Это милое видео сразу же стало вирусным в интернете. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ