"Это очень горячо": жена MONATIKa удивила фанатов новым образом

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Любовь Блажко
Поклонники Дмитрия не могли не заметить, что он сильно любит свою жену и не боится лишний раз показать свои чувства или сказать об этом. Так, Ирина решила удивить фанатов, опубликовав на своей странице в социальных сетях новую фотографию. Об этом пишет издание lux.
Жена MONATIKa удивила фанатов новым образом. Фото: lux.fm
Жена популярного украинского исполнителя позировала в откровенном наряде с ярким макияжем. Она сидит в кресле и загадочно смотрит в сторону, закинув ногу на ногу. Длинное черное платье просто идеально подчеркивает ее фигуру и роскошные ноги.
Фанаты сразу же оценили смелый образ Ирины Монатик и засыпали ее комплиментами. Также приятных слов не пожалели звезды украинского шоу-бизнеса: Владимир Дантес написал "Вааау", Оля Цибульская – "Святые моллюски", а Lida Lee – "Это очень горячо".
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