Предатель Потап сделал громкое заявление о новом виде заработка в США: впечатляющие подробности

Потап рассказал, как изменился день после переезда, подчеркнув, что, хотя и занят новым бизнесом, продолжает активно заниматься созданием контента.

6 октября 2025, 14:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинский рэпер и продюсер Потап, после начала полномасштабной войны выехавший в США и неоднократно оказывавшийся в центре репутационных скандалов, поделился подробностями нового этапа своей жизни за океаном.

Предатель Потап сделал громкое заявление о новом виде заработка в США: впечатляющие подробности

Фото: из открытых источников

Музыкант открыл собственное заведение в Майами под названием Hay Day и рассказал, как изменился его образ жизни после переезда. На своей Instagram-странице он признался, что, несмотря на новую профессиональную сферу, не оставил медиаактивности.

"Когда ты более 20 лет в шоу-бизнесе, интервью и съемке становятся частью твоей ДНК. Создание контента, в том числе с использованием искусственного интеллекта, остается моим ежедневным ритмом", — отметил Потап.

Продюсер также удивил неожиданным заявлением о запуске сверхдорогого напитка в своем ресторане.

"В недавнем подкасте в Майами я рассказал о нашем ресторане Hay Day. Мы готовим новинку — самый дорогой коктейль в городе. Его цена — 200 тысяч долларов", — заявил он.

Потап продолжает быть фигурой, вызывающей споры. Его сотрудничество с российскими СМИ в прошлом, публичные выступления на русском и отсутствие четкой позиции во время войны повлекли за собой резкую критику в Украине. Впрочем, сам артист убежден, что со временем его репутация восстановится:

"Со временем украинцы снова будут относиться ко мне положительно", — выразил надежду музыкант в одном из интервью.

Ранее Потап также открыто говорил о своих гонорарах за границей и назвал цены на частные выступления украинских артистов, в частности, Артема Пивоварова и Оли Поляковой.

