logo_ukra

BTC/USD

124060

ETH/USD

4575.05

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Зрадник Потап зробив гучну заяву про новий вид заробітку у США: вражаючі подробиці
commentss НОВИНИ Всі новини

Зрадник Потап зробив гучну заяву про новий вид заробітку у США: вражаючі подробиці

Потап розповів, як змінився його день після переїзду, підкресливши, що, хоча й зайнятий новим бізнесом, продовжує активно займатись створенням контенту.

6 жовтня 2025, 14:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Український репер та продюсер Потап, який після початку повномасштабної війни виїхав до США та неодноразово опинявся у центрі репутаційних скандалів, поділився подробицями нового етапу свого життя за океаном.

Зрадник Потап зробив гучну заяву про новий вид заробітку у США: вражаючі подробиці

Фото: з відкритих джерел

Музикант відкрив власний заклад у Маямі під назвою Hay Day й розповів, як змінився його стиль життя після переїзду. На своїй Instagram-сторінці він зізнався, що попри нову професійну сферу, не залишив медіаактивності.

"Коли ти понад 20 років у шоу-бізнесі, інтерв’ю та зйомки стають частиною твого ДНК. Створення контенту, зокрема з використанням штучного інтелекту, залишається моїм щоденним ритмом", — зазначив Потап. 

Продюсер також здивував несподіваною заявою про запуск наддорогого напою у своєму ресторані.

"У нещодавньому подкасті в Маямі я розповів про наш ресторан Hay Day. Ми готуємо новинку — найдорожчий коктейль у місті. Його ціна — 200 тисяч доларів", — заявив він. 

Потап продовжує бути фігурою, що викликає суперечки. Його співпраця з російськими ЗМІ в минулому, публічні виступи російською та відсутність чіткої позиції під час війни спричинили різку критику в Україні. Втім, сам артист переконаний, що з часом його репутація відновиться:

"З часом українці знову будуть ставитись до мене позитивно", — висловив надію музикант в одному з інтерв’ю. 

Раніше Потап також відкрито говорив про свої гонорари за кордоном і назвав ціни на приватні виступи українських артистів, зокрема Артема Пивоварова та Олі Полякової.

Як вже писали  "Коментарі", ворожі диверсійно-розвідувальні групи продовжують проникати на околиці Покровська. Хоч до масштабних вуличних боїв у місті ще далеко, на підступах фіксують російську піхоту, що намагається пробитися всередину. Над містом майже повний контроль російських дронів, які також намагаються перерізати шляхи забезпечення. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини