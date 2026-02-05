Примадонну перестали узнавать: Галкин показал помолоделу Пугачеву (ФОТО)

Российский шоумен и юморист Максим Галкин, недавно кардинально изменивший внешность и ставший почти неузнаваемым, вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми покинули территорию России. Звездные супруги открыто поддерживают Украину, а сам Галкин время от времени публикует в соцсетях фотографии российских обстрелов украинских городов.

Алла Пугачева и Максим Галкин (фото из открытых источников)

Недавно юморист поделился в своем Instagram новыми фотографиями с Аллой Борисовной, на которых ее сложно узнать. На кадрах пара позирует в подобных образах — оба одеты в темную одежду и головные уборы. Примадонна при этом кокетливо уложила волосы под шапкой, дополнив образ аккуратным макияжем и теплой улыбкой.

Свежие фотографии с Пугачевой повлекли за собой активное обсуждение в соцсетях. Часть пользователей предположила, что снимки могли быть созданы с помощью искусственного интеллекта, однако другие уверены, что фото подлинные. На них 76-летняя певица выглядит заметно младшей и свежей, из-за чего многие ее просто не узнали.

В комментариях под фото Галкина и Пугачевой пользователи массово оставляли восхищенные отзывы:

Лучшая пара век.

Вы невероятно выглядите.

Предусматриваю новую волну хайпа в инете.

Алла Борисовна, вам тоже эта шапка очень подходит.

Да что за шапки так привлекательны? Или все же не в шапке дело.

Тренд весенних головных уборов 2026 задан.

Супер! Как вы вместе классны, хороши с юмором.

Все молодеете.

Вас просто не узнать.

Пора запускать шапочный флешмоб.

На Аллу Пугачеву приятно посмотреть!

Аллочка, красавица нереальна! Максим, спасибо, что делитесь, для нас это очень важно.

