Примадонну перестали впізнавати: Галкін показав помолоділу Пугачову (ФОТО)

Російський шоумен і гуморист Максим Галкін, який нещодавно кардинально змінив зовнішність і став майже невпізнанним, разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми залишили територію Росії. Зіркове подружжя відкрито підтримує Україну, а сам Галкін час від часу публікує у соцмережах світлини російських обстрілів українських міст.

Алла Пугачова та Максим Галкін (фото з відкритих джерел)

Нещодавно гуморист поділився у своєму Instagram новими фотографіями з Аллою Борисівною, на яких її складно впізнати. На кадрах пара позує в подібних образах — обидва одягнені у темний одяг та головні убори. Примадонна при цьому кокетливо уклала волосся під шапкою, доповнивши образ акуратним макіяжем і теплою усмішкою.

Свіжі світлини з Пугачовою спричинили активне обговорення в соцмережах. Частина користувачів припустила, що знімки могли бути створені за допомогою штучного інтелекту, однак інші переконані, що фото справжні. На них 76-річна співачка виглядає помітно молодшою та свіжою, через що багато хто її просто не впізнав.

У коментарях під фото Галкіна та Пугачової користувачі масово залишали захоплені відгуки:

Найкраща пара століття.

Ви неймовірно виглядаєте.

Передбачаю нову хвилю хайпа в інеті.

Алло Борисівно, вам теж ця шапка дуже пасує.

Та що за шапки такі привабливі? Або все ж таки не в шапці справа.

Тренд весняних головних уборів 2026 року заданий.

Супер! Які ви разом класні, гарні з гумором.

Усе молодієте.

Вас просто не впізнати.

Настав час запускати шапковий флешмоб.

На Аллу Пугачову приємно подивитися!

Аллочка, красуня нереальна! Максиме, дякую, що ділитеся, для нас це важливо дуже.

