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Принц Уильям трогательно поддержал Кейт Миддлтон перед ответственным выступлением

Кейт Миддлтон была вся на нервах, но в трудную минуту принц Уильям оказался на высоте

сегодня, 13:27
Автор:

Павел Зинченко

Около года назад супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, приняла участие в записи подкаста "Счастливая мама, счастливый ребенок" (Happy Mum, Happy Baby). В нем она поделилась интересными подробностями трех непростых беременностей, которые ей пришлось пережить, и призналась, что часто испытывает чувство вины, когда оставляет детей ради выполнения обязательств, связанных с королевской семьей. На сегодняшний день Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают трех детей: 7-летнего Джорджа, 5-летнюю Шарлотту и 2-летнего Луи.

Принц Уильям трогательно поддержал Кейт Миддлтон перед ответственным выступлением

ФОТО: Рубрика

Теперь же ведущая подкаста Джованна Флетчер рассказала о своих впечатлениях от встречи с герцогиней. Она обратила внимание, что на беседу было отведено лишь 45 минут, но общение продолжалось полтора часа. Чай герцогини успел остыть, но она даже не обратила на это внимание. Кейт забыла о времени и разговорилась. Это случилось во многом благодаря ее мужу, принцу Уильяму, который вдохновил жену на предельную открытость и абсолютную честность.

"Принц Уильям пришел, чтобы поддержать ее и сказал: "Просто говори. Не бойся, что наговоришь лишнего или скажешь что-то не то. Мы сможем это исправить. Просто рассказывай". Поэтому она готова была ответить на любые вопросы. Это было невероятно", — рассказала Флетчер в специальном интервью.

Ведущая добавила, что на протяжении всего разговора Миддлтон была "замечательной", "абсолютно элегантной" и "самокритичной".

Как сообщало издание "Комментарии", Кейт Миддлтон сильно обиделась на Елизавету II. Герцогиня обвинила королеву в пренебрежении к своей персоне.


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Источник: http://bilshe.com/tabloid/60601princ-vilyam-zvorushlivo-pidtrimav-keit-middlton-pered-vidvertoyu-publichnoyu-rozmovoyu.html
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