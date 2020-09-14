Пора признать тот факт, что идеальных семей не существует. Как оказалось, даже в королевской семье Великобритании бывают недопонимания. Кейт Миддлтон обиделась на королеву Елизавету из-за того, что маму Меган Маркл приняли в семье лучше, чем маму Миддлтон. Об этом пишет издание lenta.

Размолвка в королевской семье: из-за чего Кейт Миддлтон обиделась на королеву Елизавету II. Фото: nachedeu.

Известно, что Меган довольно близка со своей матерью Дориан. И когда супруги перебрались в Калифорнию, то предполагали, что мать будет жить с ними и помогать в воспитании сына.

Гости были очень удивлены, увидев, что принц Чарльз подал Дориан руку, а потом мило побеседовал с ней. Это случилось на свадьбе Меган и Гарри. А спустя несколько месяцев, между Кейт и королевой Елизаветой возникла ссора.

Миддлтон очень расстроилась, когда узнала, что королева пригласила мать Меган Маркл провести рождественские каникулы в ее резиденции в Сандрингеме. Так Кэтрин отреагировала потому, что ее родителей не приглашали отпраздновать Рождество в королевской семье. В этом поступке она увидела определенное пренебрежение к ней самой и ее близким.





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