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Притула озвучил свой самый большой гонорар за всю карьеру

Притула заявил, что больше не будет проводить корпоративы

30 сентября 2020, 23:55 comments824
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярный украинский ведущий Сергей Притула, который будет участвовать в выборах мэра Киева, рассказал о самом большом гонораре, который получил за  всю свою карьеру. Об этом он рассказал в программе "33 за 3".

Притула озвучил свой самый большой гонорар за всю карьеру

Сергій Притула

Сейчас Притула отказался от проведения корпоративов и других мероприятий, потому что намерен развиваться в политической сфере. Однако, работа на телевидение сделала из него настоящую звезду и приносила немалый доход. 

Он признался, что однажды за проведение мероприятия ему заплатили более 10 тысяч долларов (около 300 тыс. гривен на сегодня) и это был его самый большой гонорар за всю карьеру. А вот самую маленькую сумму за свою работу он получил в 2001 году, когда еще был студентом. За проведение праздника он взял 60 долларов (1,700 гривен). 

Сейчас же кандидат в мэры столицы заявил, что больше не будет проводить мероприятия, потому что часто заказчиками становятся политики.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский телеведущий и комик Сергей Притула вспомнил, каким был его путь к славе. 


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