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«Привет, Ковид»: известная телеведущая заболела коронавирусом

«Так выглядит победа в конкурсе на самый конченый подарок к Николаю и Новому Году», - заявила звезда в своем Instagram

сегодня, 13:34
Автор:

Любовь Блажко

Популярная телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в социальных сетях ошарашила подписчиков неожиданной новостью. Она сообщила, что заболела COVID-19 и назвала это "охеренным окончанием охеренного года".

«Привет, Ковид»: известная телеведущая заболела коронавирусом

Маша Ефросинина. Фото: tsn.ua

Так, Ефросинина разместила в своем Instagram соответствующий пост, в котором поделилась всеми подробностями случившегося. 

"Чувствую себя (хре...) сносно. Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума от осознания того, КАКОЕ количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для пцр...

Моя семья здорова и по бырику отселила меня на чердак. В общем, охеренное окончание охеренного года!", — написала знаменитость. 

Звезды украинского шоу-бизнеса и коллеги в комментариях под публикацией начали писать слова поддержки, чтобы она не унывала и не падала духом. Вот несколько из них:

"Машенька, крепись и выздоравливай! Это время для осознания новых творческих планов", — написал телеведущий Гриша Решетник.

"Выздоравливай побыстрей, Машунька! Обнимаю", — написал ее друг и коллега Александр Педан.

"Обнимаю тебя. Выздоравливай", — пишет Марина Узелкова. 

"Машуль, тримайся", — добавила Леся Никитюк.

"Мария!выздоравливай!!", — пишет ведущий и актер Юрий Горбунов.

"Выздоравливай, Маша", — написала Юлия Санина. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Маша Ефросинина призналась, чему ее научила работа на телевидении. 16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. И ни для кого не секрет, что часто представителям этой отрасли приходится выполнять работу в прямом эфире, а значит, быть готовым к любой непредвиденной ситуации. Своими впечатлениями поделилась известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая работает на телевидении уже больше 20-ти лет. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CI7vYrkJsLs/
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