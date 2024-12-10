В сообщении Денис добавил ироническую подпись: "Поздравляю с юбилеем трижды предательницу".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын певицы-путенистки Повалий назвал конфискацию "попыткой запугать". Сын Таисии Повалий, Денис, публично выразил свое недовольство из-за конфискации имущества матери после решения Высшего антикоррупционного суда. В своем обращении он назвал такое решение "советскими методами" и заявил, что не согласен с изъятием имущества из-за политических взглядов.

Решение суда предусматривает конфискацию автомобиля BMW, нескольких земельных участков, жилого дома и изъятие авторских прав на девять песен. Денис, который сейчас проживает в Европе, подверг критике это решение через свои социальные сети, отметив, что конфискация касается не только его матери, но и жителей дома, которые, по его словам, не разделяют ее взглядов.

Денис также подчеркнул, что суд должен обратить внимание на других коррупционеров, а не действовать, как он считает, "старыми советскими методами". Таисия Повалий уже много лет живет в России, активно поддерживая путинский режим и выступая в поддержку российской агрессии в Украине. Несмотря на то, что раньше ее сын не поддерживал материнских взглядов, сейчас он выступает на ее защиту и оправдывает российские действия.





