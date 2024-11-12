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Проблемы не кончаются: певица из Украины заявила, что ее пытаются уничтожить в РФ

У Лолиты Милявской снова начались проблемы

12 ноября 2024, 22:20
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Лиля Воробьева

Российская певица Лолита Милявская, которая, будучи уроженка Украины, поддерживает российское вторжение в ее родную страну, пожаловалась на попытку сорвать ее концерт в РФ. В соцсетях она поделилась, что, прибыв в Ярославль для выступления, столкнулась с большой группой мужчин.

Проблемы не кончаются: певица из Украины заявила, что ее пытаются уничтожить в РФ

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

"Пригнали целый минивэн, чтобы сорвать мой концерт. Пятьдесят мужчин — и я одна. Что им было нужно от меня? Честно, даже сказать не могу", — возмущенно рассказала артистка.

Милявская также обвинила организацию под названием "российская община", заявив, что они-де публикуют непрозрачные финансовые отчеты и наживаются на других.

"Называется это российская община. Ну, какие вы россияне, если вы своих же россиян пытаетесь уничтожить? Чего вы добиваетесь от меня? Чего вы хотите? Это что, обход государства, что ли? Вы что, накалываете так по налогам людей? Ну, слушайте, дорогая "русская община", у меня к вам просьба. тоже напишу на вас доносы", — разошлась Милявская.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне сорвали концерт певицы с Украины и затравили ее. Российская певица Лолита Милявская, родившаяся в Закарпатье, но сейчас живущая в России и поддерживающая вторжение РФ в Украину, сталкивается с трудностями в своей карьере после участия в "голой" вечеринке, организованной блоггером Настей Ивлеевой. После этого инцидента ей до сих пор отменяют концерты из-за возмущения российских "активистов".

В частности, по сообщениям российских пропагандистских СМИ, участвующие в войне против Украины семьи российских военных требовали отменить ее концерт в подмосковном Раменском.




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