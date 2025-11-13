logo

Продает имущество, чтобы оплатить лечение: у известной певицы из РФ диагностировали психическое заболевание
commentss НОВОСТИ Все новости

Продает имущество, чтобы оплатить лечение: у известной певицы из РФ диагностировали психическое заболевание

Певица Слава продает свое имущество, чтобы было чем оплачивать лечение

13 ноября 2025, 23:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица и поклонница режима Путина Слава, открыто поддерживающая войну России против Украины, обратилась за помощью к психиатру.

Певица Слава (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские медиа, во время обследования у артистки выявили серьезные проблемы со здоровьем, которые нуждаются не только в медицинском вмешательстве, но и психотерапевтической поддержке.

"Здесь это все-все было накопительное. Здесь, конечно, моя нервная система не выдержала... Я срываюсь, я плачу. Мне тяжело. И уж моя именно не физика. Физика всегда, дай бог, выдержит. Я еще сильнее всех вместе взятых", — призналась певица.

После прохождения полного обследования врачи диагностировали у нее биполярное расстройство. Артистке назначили курс лечения, включающий медикаментозную терапию.

Кроме того, по словам самой певицы, ей пришлось продать две квартиры в Москве, поскольку средств на лечение не хватало.

"Это сугубо финансовый вопрос. Просто я хочу себе дать небольшой отдых, чтобы я могла брать такое количество концертов, где бы у меня не ехала уже крыша. Эти деньги, конечно бы, мне очень помогли", — рассказала Слава.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная советская певица сильно сдала. В сети появилось видео с популярной ранее советской певицей Эдитой Пьехой, поддерживающей вторжение России в Украину.

На ролике 88-летняя певица выглядит практически неузнаваемой: она сидит в инвалидном кресле и почти не может говорить. Видно, что она старается петь, но слова произносит нечетко, а память подводит. Видео было опубликовано на странице пропагандистского аккаунта Showbusiness в Instagram. За последнее время у 87-летней артистки начали проявляться признаки старческой деменции: появились провалы в памяти и дезориентация просто.



Источник: https://www.starhit.ru/novosti/u-pevicy-slavy-diagnostirovali-bipolyarnoe-rasstroistvo-6655378/
