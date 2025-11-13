Продає майно, щоб оплатити лікування: у відомої співачки з РФ діагностували психічне захворювання

Російська співачка та прихильниця режиму Путіна Слава, яка відкрито підтримує війну Росії проти України, звернулася по допомогу до психіатра.

Співачка Слава (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, під час обстеження в артистки виявили серйозні проблеми зі здоров’ям, які потребують не лише медичного втручання, а й психотерапевтичної підтримки.

"Тут це все-все було накопичувальне. Тут, звичайно, моя нервова система не витримала... Я зриваюся, я плачу. Мені важко. І вже моя саме не фізика. Фізика завжди, дай бог, витримає. Я ще сильніша за всіх разом узятих", — зізналася співачка.

Після проходження повного обстеження лікарі діагностували у неї біполярний розлад. Артистці призначили курс лікування, який включає медикаментозну терапію.

Крім того, за словами самої співачки, їй довелося продати дві квартири в Москві, оскільки коштів на лікування не вистачало.

"Це суто фінансове питання. Просто я хочу собі дати невеликий відпочинок, щоб я могла брати таку кількість концертів, де б у мене не їхав уже дах. Ці гроші, звичайно б, мені дуже допомогли", — розповіла Слава.

